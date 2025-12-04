search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Cursa cât tot sezonul de Formula 1. Totul despre lupta în 3 pentru titlu de campion mondial al piloților

Campionatul Mondial de Formula 1 a ajuns la ultima sa cursă. Duminică, 7 decembrie, de la 15:00 (în România, pe postul Antena 1), când soarele începe să apună peste Yas Marina, motoarele și emoțiile din F1 vor fi la cote maxime, deoarece circuitul de la Abu Dhabi va găzdui ultima și decisiva cursă a sezonului, cea care va decide titlul suprem.

Lando Norris pornește cu prima șansă la titlu FOTO gazzetta.it
Lando Norris pornește cu prima șansă la titlu FOTO gazzetta.it

Ultima dată când soarta titlului în Marele Circ a fost decisă în ultima cursă a sezonului a fost în 2021, când Max Verstappen s-a impus în fața lui Lewis Hamilton după o cursă plină de dramă și animată de controverse. De data aceasta, sunt trei piloți protagoniști: Lando Norris, liderul campionatului, care conduce sprintul, din nou Verstappen, expert în astfel de finale, și Oscar Piastri, tânărul pilot care a transformat sezonul într-o provocare. Vor fi 58 de tururi în care nu va exista loc de eroare: fiecare alegere, fiecare depășire, fiecare setare, fiecare anvelopă, aripă și motor al mașinilor vor deveni un factor potențial decisiv în rezultatul final. Cine va câștiga? Specialiștii au analizat avantajele și dezavantajele celor trei piloți care se luptă pentru titlu: favoritul Norris, „rechinul” Verstappen și „incomodul” lui Piastri, cei trei din bătălia finală.

Schmitz, femeia-strateg care a încins sezonul

Înainte de prezenta paleta de valori a protagoniștilor, o mențiune specială pentru femeia care a încins finalul de sezonul. Cu o oprire timpurie la boxe, Hannah Schmitz, inginerul principal de strategie al echipei Red Bull, a schimbat cursa din Qatar și a crescut miza ultimei etape. Studiile și ideile inginerești care au adus atâtea victorii echipei cvadruple campioane mondiale. Presiunea unei bătălii pentru campionat care s-ar fi putut decide în câteva secunde a oferit o soluție genială pentru Hannah Schmitz, șefa de strategie a Red Bull. La boxe, ea a luat imediat decizia corectă, cea care a schimbat cursul cursei, propulsându-l pe Max Verstappen spre victorie și oferindu-i olandezului șansa de a lupta pentru titlul mondial la ultima cursă. După ce mașina de siguranță s-a declanșat în turul șapte al Marelui Premiu, Schmitz l-a chemat pe Verstappen la boxe pentru o oprire timpurie, oferindu-i un avantaj clar față de McLaren: „În timpul acelui tur, am auzit că McLaren nu va intra la boxe și toată lumea mă întreba dacă sunt sigură că oprirea este lucrul corect de făcut, iar eu am spus: «Da, a fost absolut lucrul corect de făcut»”, a spus strategul, care a încercat apoi să analizeze decizia luată de adversari. „McLaren se află într-o situație foarte dificilă, deoarece va să-și trateze piloții în mod echitabil, dar procedând astfel, putem profita de ea. Poate că au fost speriați de tururile obligatorii și nu au știut cum să reacționeze corect”. „Inginerul principal de strategie” de la Red Bull a fost lăudată de Verstappen și echipa sa pentru decizia rapidă care i-a permis lui Max să obțină victoria în penultimul weekend al sezonului. Ea s-a alăturat pilotului olandez pe podium pentru a sărbători victoria într-o zi crucială în cursa pentru campionat și pentru a ridica personal trofeul acordat echipei după succesul din Marele Premiu. Femeia, pe care Max a lăudat-o în repetate rânduri de-a lungul anilor pentru calmul și luciditatea sa în luarea deciziilor corecte, chiar curajoase, a absolvit Universitatea Cambridge cu o diplomă în Inginerie Matematică și s-a alăturat echipei Red Bull în 2009 ca „studentă internă”, un rol care a contribuit la dezvoltarea ei de-a lungul anilor, devenind una dintre pietrele de temelie ale procesului decizional al echipei.

Meditație și cifre

Născută în Caterham, Marea Britanie, Schmitz a spus că, pentru a se pregăti pentru tensiunea resimțită pe pistă în cele mai agitate momente ale weekendurilor de curse, urmează exerciții zilnice de meditație. Numerele și datele, cheia absolută a muncii sale, sunt astfel combinate cu o mentalitate de câștigător care a pus-o în mod repetat în centrul atenției. De la Marele Premiu al Braziliei din 2019, unde a îndrăznit să facă a treia schimbare de anvelope pentru Verstappen, la timpii perfecți la boxe pentru Sergio Perez și Max în Marele Premiu de la Monte Carlo din 2022, până la cea mai faimoasă cascadorie din Ungaria, tot din 2022, când olandezul a pornit de pe locul 10 cu anvelope moi și a reușit să revină datorită unui start îndrăzneț, pentru a ocupa primul loc la steagul în carouri. Stratega a adăugat astfel o altă capodoperă carierei sale la boxe în Qatar, cu un succes care îl face pe olandez să zâmbească mai mult ca niciodată, aflat în prezent la 12 puncte de liderul clasamentului. Max conștientizează faptul că Hannah este neprețuită: „Știu că echipa mea va lupta cu mine până la sfârșit și împreună vom încerca totul”.

LANDO NORRIS (Marea Britanie, 26 de ani) - 408 puncte

De ce da

Norris ajunge la Abu Dhabi cu un avans în campionat care îl plasează în poziția matematic cea mai favorabilă: 12 puncte, cu o cursă rămasă, înseamnă că poate concura fără grija că va trebui să câștige. Nu este o misiune la îndemâna oricum. McLaren i-a oferit o mașină stabilă, previzibilă și puternică pentru perioade lungi de timp pe tot parcursul anului, un aspect crucial în cursa de 58 de ture de la Yas Marina. În cursele recente (în afară de o eroare strategică făcută în Qatar), a găsit o conexiune cu mașina și echipa cum rar s-a mai întâmplat. A fost consecvent și rațional în calificări, la start și în gestionarea pneurilor - calități care fac diferența în aceste condiții pline de adrenalină. MCL39 este cea mai bună mașină, dar trebuie să facă treaba pe care a făcut-o anul trecut, când a adus acasă titlul la constructori pentru Woking, la Abu Dhabi.

De ce nu

A fi lider vine cu o povara de a avea mai mult de pierdut decât de câștigat. Riscul este să concurezi în control, marcându-i pe Verstappen și Piastri, în loc să abordezi proactiv weekendul și cursa. Presiunea de a trebui să menții avantajul poate duce la decizii conservatoare care penalizează viteza de concurs. În plus, Abu Dhabi nu a fost întotdeauna o pistă favorabilă pentru McLaren în simulările de ritm de cursă, mai ales în faza de mijloc, cu o încărcare completă de combustibil. Gestionarea anvelopelor spate ar putea fi o problemă crucială. Apoi, există variabila imponderabilă: atitudinea lui Piastri, coechipier, dar rival direct, care ar putea face imaginea tactică mai puțin liniară decât speră McLaren. În cele din urmă, elementul psihologic: Lando se confruntă cu oportunitatea vieții sale, iar în trecut nu a gestionat întotdeauna aceste situații fără erori. Va fi capabil să o facă de data aceasta?

MAX VERSTAPPEN (Olanda, 28 de ani) - 396 puncte

De ce da

„Max Verstappen” plus o „minte limpede” reprezintă o combinație care ar îngrijora orice adversar. Olandezul nu are nimic de pierdut, așa că va concura fără griji, liber să dezlănțuie toată viteza cu care a măturat McLaren în clasament în ultimele opt curse, reducând un decalaj care, după Marele Premiu al Olandei, era de 104 puncte! Max cunoaște greutatea unui titlu decis în ultima cursă, pentru că în 2021 a profitat de ea ca de o oportunitate, nu ca de o amenințare. Este un pilot capabil să transforme presiunea în combustibil emoțional. Red Bull a lucrat pentru a rafina mașina pe circuitele stop-and-go, adaptând-o mai bine la secțiunile lente și medii de pe Yas Marina. Verstappen știe că puterea sa constă în hotărâre: la start, în duelurile roată la roată, în a citi când să forțeze și când să aștepte. Este obișnuit să joace rolul urmăritorului, cel care poate ataca fără a fi nevoit să se protejeze. Va încerca în toate modurile să pună presiune pe rivalii săi.

De ce nu

Cu un deficit de 12 puncte, Verstappen se află în situația de a trebui să alerge o cursă agresivă, dar fără a face greșeli. Un echilibru care prezintă întotdeauna provocări. Dacă Norris concurează defensiv, iar Piastri găsește spațiu pentru a se apropia, Verstappen ar putea fi forțat în bătălii care îi scad ritmul și cresc riscul de contact. Red Bull a demonstrat o anumită instabilitate în ritmul de cursă în unele weekenduri, când a fost forțat să forțeze uzura pneurilor. În plus, soarta lui Max nu este în întregime în mâinile sale. Chiar dacă va câștiga, trebuie să se bazeze pe ghinioanele rivalilor săi direcți de la Woking. Și cu Piastri acum pe locul trei în clasament, paradoxal, nu a câștigat în întregime: pentru a-și juca ultimele șanse, australianul va împinge tare și, procedând astfel, ar putea lua puncte cruciale, devenind un potențial aliat pentru Norris.

OSCAR PIASTRI (Australia, 22 de ani) - 392 puncte

De ce da

A-l numi pe Piastri favorit pentru această cursă finală este o exagerare. Cu siguranță, în Qatar, a putut fi văzut un pilot redescoperit. Cu toate acestea, probabil că a fost prea târziu. Mai mult, strategia echipei l-a costat victoria, Verstappen depășindu-l în clasament. Anul acesta, însă, a depășit așteptările și a demonstrat că poate concura pentru titlu, chiar dacă declinul său de după Marele Premiu al Olandei va rămâne o pată pe care va trebui să încerce să o șteargă mai devreme sau mai târziu. Va concura ca Verstappen, fără griji, ceea ce în acest sens este un avantaj. Dar, așa cum am menționat, cu doi rivali în fața lui, soarta nu este în mâinile sale.

De ce nu

Slăbiciunea lui este lipsa de experiență într-o finală de campionat: nu a mai experimentat niciodată un Mare Premiu cu atât de multe mize în joc. S-ar putea trezi prins într-un rol tactic ambiguu, nici un outsider adevărat, nici un pilot comandat de echipă. Presiunea implicită de a nu-l penaliza pe Norris, coechipierul și rivalul său direct, ar putea face deciziile sale mai puțin clare. În plus, Yas Marina este un circuit care recompensează gestionarea anvelopelor, iar Piastri a arătat ocazional o oarecare ezitare în această privință. Este o cursă în care va trebui să atace (acest lucru ar aduce beneficii indirecte și lui Norris și echipei), știind că handicapul său real s-ar putea dovedi inutil, având în vedere clasamentul. Pe scurt, va avea nevoie de ceva mai apropiat de un miracol.

