Final tragic pentru un fost fotbalist din Superliga! Atacantul celor de la Oțelul a murit la 38 de ani, răpus de cancer

Fotbalul moldovenesc este în doliu după moartea lui Vadim Crîcimari, fost atacant care a evoluat și pentru Oțelul Galați. Acesta s-a stins din viață la numai 38 de ani, după ce a primit, în luna martie, un diagnostic crunt, o formă agresivă de cancer.

Vadim Crîcimari s-a stins din viață la 38 de ani Foto: Instagram @scotelulgalati

Anunțul dispariției sale a fost făcut de clubul gălățean. Crîcimari a făcut parte din lotul Oțelului în sezonul 2021-2022, însă nu a apucat să debuteze într-un meci oficial pentru formația de la Dunăre. În ultimii ani, se dedicase pregătirii tinerilor fotbaliști, activând ca antrenor la o academie de copii și juniori din Republica Moldova.

„Vadim Crîcimari, atacant care a jucat în roș-alb-albastru în sezonul 2021-2022, a plecat într-o lume mai bună. Condoleanțe familiei!”, au transmis oficialii de la Oțelul, pe rețelele de socializare.

Vadim Crîcimari a fost diagnosticat cu limfom Burkitt în stadiul IV, o afecțiune oncologică deosebit de agresivă. Vestea a fost făcută publică în martie de site-ul moldfootball.com, iar apropiații au lansat atunci un apel pentru strângerea fondurilor necesare tratamentului.

Oamenii au răspuns apelului și au donat peste 23.000 de euro

Crîcimari a ajuns la o clinică din Italia pentru îngrijiri medicale, însă eforturile de a-i salva viața nu au avut rezultatul sperat. În urma sa rămân soția, Victoria, fiica Rianna, în vârstă de 11 ani, și băiețelul Raul, de 5 ani.

De-a lungul carierei, Vadim Crîcimari a îmbrăcat tricoul mai multor echipe din Republica Moldova și din străinătate. Printre formațiile la care a evoluat se numără Sfântul Gheorghe, Zimbru, Rapid Ghidighici, Academia Chișinău, Dinamo Auto, Speranța Nisporeni, Florești, Dacia Buiucani, Oțelul Galați și Dacia Unirea Brăila, dar și FK Mugham, SKA-Energiya Khabarovsk și FC Tosno.