Tragedie în Spania. Fotbalistul Jesús de Miguel a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse

Component al echipei de fotbal CD Tenerife, Jesus de Miguel a încetat din viață după o lovitură dură pe care a primit-o în finalul meciului cu FC Andorra, disputat luni, în liga a doua a campionatului de fotbal al Spaniei. Anunțul a fost făcut de clubul său.

Echipa din Tenerife a anunțat moartea lui Jesus de Miguel Foto: CD Tenerife

Cele două echipe se aflau la egalitate, 2-2, în cel de-al şaptelea minut al prelungirilor, când portarul formaţiei FC Andorra, Jesus Owuono, a alergat spre centrul terenului pentru a degaja o minge lungă. Din imaginile TV difuzate apare că acesta s-a ciocnit cu De Miguel, lovindu-l în piept cu genunchiul, conform Reuters.

Atacantul s-a prăbuşit pe gazon, unde a rămas nemişcat, în timp ce jucătorii ambelor echipe făceau semne disperate cerând intervenţia medicilor. Owono a văzut cartonaşul roşu direct pentru intrarea sa, jocul fiind oprit de arbitru.

Personalul medical a intervenit prompt și i-a acordat îngrijiri atacantului lui Tenerife, pe teren, timp de mai mult de cinci minute, sub privirile celorlalţi jucători. În acest răstimp, mai mulţi dintre coechipierii săi aveau lacrimi în ochi. Mai apoi, fotbalistul a fost transportat la spital cu o ambulanţă.

Conform mai multor relatări din presa locală, De Miguel ar fi suferit un stop cardiac în ambulanţă. Acesta a fost resuscitat în drum spre Spitalul Universitar Nuestra Senora de la Candelaria. Jesus de Miguel s-a aflat într-o stare stabilă, dar a rămas inconştient și după ce a ajuns la secţia de urgenţă al spitalului.

Ulterior, starea sa de sănătate s-a înrăutățit, iar medicii nu i-au mai putut salva viaţa.

În comunicatul dat CD Tenerife a transmis condoleanțe familiei fotbalistului: „Cu inima frântă, cu un nod în gât și neputând să credem că acest lucru este adevărat, CD Tenerife anunță trecerea la cele veșnice a lui Jesús de Miguel Alameda, eveniment tragic petrecut în această zi de marți, 3 noiembrie 2026, la ora 08:00. Nu există cuvinte de alinare; nu există absolut nimic care să poată atenua această durere profundă. Suntem alături de familia sa devastată, de cei dragi și de întreaga comunitate *tinerfeñismo* – toți fiind astăzi îndoliați în fața acestui deznodământ crud. Familia lui Jesús de Miguel își exprimă recunoștința pentru fiecare gest de sprijin primit și solicită, totodată, respectarea cu strictețe a intimității sale în aceste momente cumplite”.

Născut la Madrid, Jesus de Miguel (30 ani) s-a format ca fotbalist la Leganes şi a evoluat în cursul carierei sale la echipe din ligile inferioare spaniole. Este de remarcat faptul că pe banca de rezerve a echipei FC Andorra s-a aflat şi internaţionalul român Enes Sali.