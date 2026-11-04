Portarul implicat în ciocnirea fatală cu Jesús de Miguel, terorizat: „Primesc mesaje de ură și amenințări”. Moartea fotbalistului, investigată de poliție

Tragedia petrecută lunea aceasta pe terenul de fotbal a zguduit Spania. Jesús de Miguel, atacantul lui CD Tenerife, a murit în urma unui incident produs în timpul unei partide oficiale, vestea provocând consternare în lumea sportului iberic. A fost lovit puternic în piept cu piciorul de portarul echipei adverse, Jesús Owono. Vezi tot ce s-a întâmplat AICI.

Jesús Owono, portarul celor de la FC Andorra Foto: Instagram @owonojes

Lautaro Spatz, coechipierul lui Owono, a reacționat în urma dispariției lui Jesús de Miguel printr-o postare publicată pe Instagram. Jucătorul lui FC Andorra a vorbit despre durerea resimțită de fotbaliști în aceste momente dificile și a transmis că întreaga echipă este marcată de cele întâmplate.

„De ieri, întreaga echipă FC Andorra este șocată, devastată și profund afectată!”

Totodată, acesta i-a oferit sprijin public colegului său, care se confruntă cu o povară emoțională uriașă după tragedie.

„Există momente când fotbalul își pierde sensul. Momente care te marchează pentru totdeauna și te fac să realizezi cât de fragilă poate fi viața. Ceea ce am trăit este ceva ce niciunul dintre noi nu va uita vreodată. O tragedie care ne-a lăsat complet distruși, fără cuvinte și cu o tristețe greu de explicat. În primul rând, vreau să transmit sincere condoleanțe și toată dragostea mea familiei, prietenilor și celor dragi lui Jesus, precum și tuturor fanilor din Tenerife și lumii fotbalului. De ieri, întreaga echipă FC Andorra este șocată, devastată și profund afectată de ceea ce s-a întâmplat. Este o tragedie pe care nu ne-am imaginat niciodată că o vom trăi pe un teren de fotbal.

„Știm cât de mult suferă Owono acum!”

De asemenea, vreau să-i spun câteva cuvinte coechipierului și prietenului meu, care este profund afectat de cele întâmplate. Cei dintre noi care îl cunoaștem pe Owono știm ce fel de persoană este, cât de mult suferă acum și că nu ar fi avut niciodată intenția să rănească pe nimeni. În fotbal există evenimente fortuite, dar nimeni nu își poate imagina că unul dintre ele s-ar putea termina cu consecințe atât de tragice. Astăzi, fotbalul nu mai contează. Tot ce ne rămâne de făcut este să transmitem condoleanțe, să arătăm respectul nostru deplin și să transmitem toată puterea noastră familiei și tuturor celor care suferă această pierdere cumplită. Odihnește-te în pace, Demi!”, a scris Lautaro Spatz, pe Instagram Story.

Owono: „Nu mi-am dorit niciodată să se întâmple asta!”

„Mă simt teribil pentru ce s-a întâmplat, cred că niciun jucător profesionist nu se gândește vreodată să pun capăt vieții unui coleg. Primesc mesaje de ură și amenințări. Înainte de a transmite mesaje pentru mass-media, mă interesează doar să fiu alături de familia lui. Doare mai mult decât pot exprima în cuvinte. Nu te vom uita niciodată, odihnește-te în pace #9!”, a transmis Owono, pe pagina sa de Instagram.

Moartea lui Jesús de Miguel, investigată de Poliția Națională din Spania

Tragedia în care și-a pierdut viața atacantul lui Tenerife a intrat în atenția autorităților spaniole. O echipă specializată în investigarea omorurilor din cadrul Poliției Naționale a început cercetările pentru a reconstitui desfășurarea incidentului. Dosarul se află, de asemenea, în atenția justiției.

Ancheta nu înseamnă însă că portarul Jesús Owono este considerat vinovat. Investigatorii trebuie să clarifice dacă gestul acestuia s-a încadrat în limitele unei faze de joc obișnuite sau dacă a implicat o conduită neglijentă, care poate atrage sancțiuni penale. Răspunderea sa va putea fi stabilită doar după analizarea tuturor probelor și verificarea condițiilor prevăzute de lege.

Legislația spaniolă stabilește pedepse diferite în funcție de gravitatea neglijenței. Articolul 142 din Codul penal prevede închisoare de la unu la patru ani pentru omorul din culpă comis prin neglijență gravă. Dacă fapta este încadrată drept neglijență mai puțin gravă, sancțiunea poate fi o amendă calculată pentru o perioadă cuprinsă între trei și 18 luni.