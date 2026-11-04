 Moartea lui Jesús de Miguel provoacă reacții în fotbalul mondial. Ibrahimovic: „Nicio grijă pentru viață!” | adevarul.ro
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Moartea lui Jesús de Miguel provoacă reacții în fotbalul mondial. Ibrahimovic: „Nicio grijă pentru viață!”

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Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Jesús de Miguel, atacantul lui CD Tenerife, care și-a pierdut viața în urma unui incident petrecut în timpul unui meci oficial. Vestea tragică a provocat numeroase reacții în lumea sportului, iar personalități importante ale fotbalului au transmis mesaje de regret și solidaritate.

Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Jesus de Miguel,
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Jesus de Miguel, Foto: X @uefa

Evenimentul nefericit s-a produs în partida dintre CD Tenerife și FC Andorra, încheiată la egalitate, 2-2, în etapa a 12-a din La Liga 2. În timpul jocului, portarul formației adverse l-a lovit puternic pe Jesus De Miguel cu genunchiul în zona pieptului. Atacantul a fost transportat de urgență la spital, însă starea sa s-a agravat pe parcursul nopții. În dimineața următoare, fotbalistul a murit.

Cu inima frântă, cu un nod în gât și nevenindu-ne să credem că acest lucru este adevărat, CD Tenerife anunță tragica moarte, marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00, a lui Jesús de Miguel Alameda. Nu există cuvinte de mângâiere; nu există absolut nimic care să poată atenua această tristețe copleșitoare. Suntem alături de familia sa îndurerată, de cei dragi, de tot Tenerife-ul care jelește astăzi această pierdere crudă. Familia lui Jesús de Miguel este recunoscătoare pentru fiecare mesaj de sprijin primit și solicită, din adâncul inimii, cel mai mare respect pentru intimitatea lor în aceste vremuri teribile. RIP”, a transmis CD Tenerife, pe site-ul oficial al clubului

Marile staruri din fotbalul mondial au reacționat

„O tragedie. Fără cuvinte… mult curaj familiei. Odihnească-se în pace!”, a transmis Ronaldo.

„Multă tristețe, nu există cuvinte!”, a transmis și Mbappe.

„ Este un lucru extrem de șocant pentru oameni ca noi, care suntem în fiecare zi pe teren, în competiție. Este dur, este trist. Gândurile și sentimentele merg către familia și prietenii lui Jesús. Este un moment cumplit și pentru celălalt jucător implicat!”, a declarat Mourinho, în cadrul unei conferințe de presă.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi de echipă în aceste momente extrem de dificile. În memoria sa, la toate meciurile organizate de UEFA în această săptămână va fi ținut un moment de reculegere!”, a transmis și UEFA.

Discurs extrem de dur din partea lui Zlatan Ibrahomovic

Ibrahimovic a subliniat că astfel de comportamente grave nu trebuie trecute cu vederea și că persoanele responsabile trebuie să suporte sancțiuni dure, atât din punct de vedere legal, cât și sportiv.

 „Am privit incidentul de mai multe ori și, sincer, am țipat de nenumărate ori. Prima mea reacție a fost: ce naiba căuta portarul acolo, ce era în capul lui să intre cu asemenea forță? Nu spun că n-ar fi trebuit să iasă la minge, dar vorbesc despre forță, despre picior, genunchi, despre coliziune. Nu a existat nicio considerație pentru viața umană, nicio grijă pentru omul din fața lui. Cred ca este cel mai tulburător lucru pe care le-am văzut vreodată în fotbal!

Dacă ancheta stabilește că el este responsabil pentru această tragedie, ar trebui să suporte consecințele penale adecvate și să fie interzis din fotbalul profesionist pe viață. Nu poți să pui capăt vieții unui jucător și apoi să te întorci pe teren ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Niciun trofeu, nicio victorie și niciun meci nu valorează cât o viață umană!”, a admis Zlatan, în cadrul unei declarații preluate de fani și mass-media, pe rețelele de socializare.

În urma tragediei, mai multe competiții oficiale din Spania au fost suspendate temporar, printre care și partide din Copa del Rey. Între timp, autoritățile și organismele sportive încearcă să stabilească exact împrejurările în care Jesús de Miguel și-a pierdut viața.

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