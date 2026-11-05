 Nsimba a făcut lumină! Pleacă sau nu din Bănie? Atacantul le-a spus tot adevărul francezilor: „Am avut oferte din China și Golf!” | adevarul.ro
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Nsimba a făcut lumină! Pleacă sau nu din Bănie? Atacantul le-a spus tot adevărul francezilor: „Am avut oferte din China și Golf!”

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Steven Nsimba traversează o perioadă complicată la Universitatea Craiova, iar despărțirea de formația din Bănie pare tot mai posibilă. Atacantul francez nu mai beneficiază de același statut ca în sezonul trecut, când a avut un rol important în parcursul oltenilor și primea un loc de bază în echipa de start.

Steven Nsimba
Steven Nsimba Foto: Instagram @iam_stvn

Venit liber de contract în vara precedentă, Nsimba a încheiat stagiunea cu cifre impresionante: 13 goluri și 7 pase decisive, contribuind decisiv la câștigarea eventului. În actuala ediție, însă, evoluțiile sale nu au mai fost la același nivel, iar minutele primite au devenit tot mai puține.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât fotbalistul se află în ultimul an de contract. În trecut, FCSB a încercat să-l atragă într-o mutare care ar fi inclus și un schimb cu Aymen Boutoutaou, însă negocierile nu s-au concretizat.

„Am avut oferte din China și Golf!”

Între timp, Steven Nsimba a vorbit despre viitorul său și a admis că ia în calcul o plecare de la Craiova. Francezul a dezvăluit că a avut parte de mai multe propuneri, dar nu a fost convins de acestea. Din declarațiile sale reiese că prioritatea ar fi continuarea carierei în Europa, dacă va apărea o oportunitate potrivită.

„Craiova este un club obișnuit să lupte pentru primele cinci locuri, dar am avut un sezon excepțional, care ne-a adus primul titlu după 35 de ani. Am avut oferte, dar mai ales de la cluburi din China sau din țările Golfului. Nu pentru astfel de provocări m-am apucat de fotbal!”, a admis Steven Nsimba, în cadrul unui interviu acordat francezilor de la ziarul Le Berry Républicain.

„Încă nu am vorbit cu nimeni despre prelungire!”

Viitorul atacantului la echipă rămâne incert, în condițiile în care contractul său se apropie de final. Întrebat despre planurile sale după meciul cu FC Voluntari, din Cupa României, fotbalistul a dezvăluit că situația contractuală nu a fost încă discutată cu șefii clubului. Până în acest moment, nu a existat nicio întâlnire privind o eventuală prelungire a înțelegerii.

„A fost un meci greu, destul de dificil. Am reușit să egalăm, am luat un punct, e bine. Mă simt bine, sunt pregătit atunci când antrenorul apelează la mine. Toată lumea vrea să joace cât mai mult, este normal. Contractul meu? Este ultimul meu an, încă nu am vorbit cu nimeni despre prelungire!”, a mai dezvăluit Steven Nsimba, după meci.

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