 Adversarele Universității Craiova au făcut pași greșiți în Conference League | adevarul.ro
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Adversarele Universității Craiova au făcut pași greșiți în Conference League

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Trei dintre viitoarele adversare ale Universității Craiova au făcut meciuri egale în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League. Este vorba despre Brighton, FC Copenhaga și Egnatia. De asemenea, Kairat Almatî a pierdut la scor pe teren propriu.

Albanezii au obținut un punct în Danemarca
Albanezii au obținut un punct în Danemarca Foto: EPAImages

Desigur că aceste rezultate negative nu avantajează pe campioana României. Fiindcă viitoarele sale adversare vor avea nevoie mare de puncte atunci când vor juca împotriva Universității Craiova.

O surpriză s-a înregistrat în Cehia, acolo unde Brighton, una dintre cele mai în formă echipe din Premier League, n-a reușit să câștige în fața lui FK Jablonec. Meciul s-a încheiat cu un scor alb, 0-0.

Tot un egal a scos și Egnatia. Trebuie spus însă că echipa care a cucerit titlul în Albania a făcut 1-1 pe terenul campioanei Danemarcei, Aarhus GF. Gazdele au jucat din minutul 3 în zece oameni, astfel că oaspeții au deschis scorul prin Ildi Gruda (min. 13). Danezii au egalat prin James Bogere (min. 49).

FC Copenhaga a obținut un egal (2-2) la Belgrad, cu Steaua Roșie. Matej Gashtarov (autogol, min. 29) și Maher Carrizo (min. 70) au înscris pentru oaspeți, iar Timi Max Elsnik (min. 34) și Vasilije Kostov (min. 41) au marcat pentru formația din Serbia.

După 1-1 la Craiova, cu Universitatea, Getafe a suferit o înfrângere dură (2-5), la Madrid, FC Lugano (Elveția). Tot eșec clar (1-5) a înregistrat și Kairat Almatî, acasă, cu Panathinaikos Atena. Au marcat: Ismail Bekbolat (min. 79), respectiv, Vicente Taborda (min. 6), Cyriel Dessers (min. 24 - penalty, 47), Kings Kangwa (min. 57), Elmin Rastoder (min. 75).

Mijlocașul român Vlad Dragomir fost integralist la FC Pafos, care a încheiat la egalitate cu Riga FC, 1-1. Brazilianul Caio Ferreira (ex-FC Argeș) a deschis scorul pentru baltici (min. 67), dar ciprioții au egalat prin spaniolul Biel (min. 76).

În această ediție a Conference League, Universitatea Craiova a făcut 1-1 cu Getafe (15 octombrie), în Bănie, și 3-1 cu Inter Club d'Escaldes (22 octombrie), în deplasare. Campioana României va juca în continuare pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almatî (10 decembrie) și acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).

Rezultatele etapei a doua din Conference League:

Kairat Almatî - Panathinaikos Atena 1-5

Au marcat: Ismail Bekbolat (min. 79), respectiv, Vicente Taborda (min. 6), Cyriel Dessers (min. 24 - penalty, 47), Kings Kangwa (min. 57), Elmin Rastoder (min. 75).

Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

Au marcat: Borja Arellano (min. 78), respectiv, Assad Al Hamlawi (min. 3), Ștefan Baiaram (min. 5), Simon Elisor (min. 86).

FC Iberia 1999 Tbilisi - Mjallby AIF 1-1

Au marcat: Jemal-Ghiorghi Jinjolava (min. 55 - penalty), respectiv, Tom Pettersson (min. 89).

FC Nordsjaelland - ȚSKA Sofia 2-2

Au marcat: Ibrahim Adel (min. 55, 68), respectiv Leandro Godoy (8, 88).

Steaua Roșie Belgrad - FC Copenhaga 2-2

Au marcat: Timi Max Elsnik 34, Vasilije Kostov 41, respectiv Matej Gashtarov (autogol) 29, Maher Carrizo 70.

FK Kauno Zalgiris - Brann Bergen 1-4

Au marcat: Renan Oliveira (min. 11), respectiv, Niklas Castro (min. 7 - penalty), Noah Holm (min. 25, 40, 85).

Getafe CF - FC Lugano 2-5

Au marcat: Ivan Azon (min. 2), Borja Mayoral (min. 74), respectiv, Albian Ajeti (min. 3, 26), Yanis Cimignani (min. 7), Uran Bislimi (min. 50), Kevin Behrens (min. 90+2).

FK Jablonec - Brighton 0-0

FC Pafos - Riga FC 1-1

Au marcat: Biel 76, respectiv Caio Ferreira 67.

Trabzonspor - Hearts 2-0

Au marcat: Mohamed Salah (min. 32 - penalty), Dju Franculino (min. 58).

Aarhus AGF - KF Egnatia 1-1

Au marcat: James Bogere (min. 49), respectiv, Ildi Gruda (min. 13).

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 2-0

Au marcat: Tolu Arokodare (min. 87), Abdellah Ouazane (min. 90+3).

AS Monaco - SC Freiburg 3-0

Au marcat: Paris Brunner (min. 45+2), Lamine Camara (min. 83), Ansu Fati (min. 90+2).

Borac Banja Luka - KuPS Kuopio 2-0

Au marcat: Stefan Savic (min. 29), Matej Deket (min. 50).

FC Midtjylland - Sint-Truidense VV 0-1

A marcat: Frederic Soelle Soelle (min. 42).

Lincoln Red Imps FC - FC Twente Enschede 1-4

Au marcat: Nano (min. 38), respectiv, Thomas van den Belt (min. 19, 57), Wout Weghorst (min. 24), Daouda Weidmann (min. 90+4).

Sporting Braga - KAA Gent 2-0

Au marcat: Victor Gomez (min. 3), Gabri Martinez (min. 76).

FC Thun - Hajduk Split 0-1

A marcat: Dalisson (min. 17).

Michele Sego (Hajduk) a ratat un penalty în min. 68 (a apărat Niklas Steffen).

Clasament

1. Panathinaikos 2 2 0 0 7-2 6

2. FC Lugano 2 2 0 0 8-4 6

3-4. SK Brann SK Brann 2 2 0 0 6-2 6

3-4. Trabzonspor 2 2 0 0 6-2 6

5. FC Twente 2 2 0 0 5-1 6

5. AS Monaco 2 2 0 0 5-1 6

7. Sint-Truidense VV 2 2 0 0 3-0 6

8. Hajduk Split 2 2 0 0 3-1 6

9. Brighton & Hove Albion 2 1 1 0 4-0 4

10. FC Copenhaga 2 1 1 0 5-2 4

11. Universitatea Craiova 2 1 1 0 4-2 4

12. Mjallby AIF 2 1 1 0 3-1 4

13. Ajax 2 1 0 1 3-2 3

13. Borac Banja Luka 2 1 0 1 3-2 3

15. Atalanta 2 1 0 1 3-3 3

16. Braga 2 1 0 1 2-3 3

17. KAA Gent 2 1 0 1 1-2 3

18. SC Freiburg 2 1 0 1 3-5 3

19. FC Nordsjaelland 2 0 2 0 3-3 2

20. Egnatia 2 0 2 0 2-2 2

20. Riga FC 2 0 2 0 2-2 2

22. Steaua Roșie 2 0 1 1 4-5 1

23. ȚSKA Sofia 2 0 1 1 3-4 1

24. FK Jablonec 2 0 1 1 2-3 1

25. FC Midtjylland 2 0 1 1 1-2 1

25. Aarhus GF 2 0 1 1 1-2 1

27. FC Pafos 2 0 1 1 2-4 1

28. FC Iberia 1999 2 0 1 1 1-3 1

28. Hearts 2 0 1 1 1-3 1

30. Getafe CF 2 0 1 1 3-6 1

31. Kairat 2 0 1 1 2-6 1

32. FC Thun 2 0 0 2 0-2 0

33. Lincoln Red Imps 2 0 0 2 2-6 0

33. Kuopio KuPS 2 0 0 2 2-6 0

35. Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 1-5 0

36. Kauno Zalgiris 2 0 0 2 1-8 0

Primele opt clasate se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în „optimi”.

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