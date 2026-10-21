8 ani fără Ilie Balaci, emblema absolută a Universității Craiova: debutul său la echipa națională, „contrele” cu oltenii și finalul unui destin nedrept

Pe 21 octombrie 2018, Ilie Balaci s-a stins din viață la 62 de ani. Astăzi se împlinesc opt ani de la moartea fostului internațional român, un nume care a rămas strâns legat de Universitatea Craiova și de una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului.

Ilie Balaci s-a stins din viață la 62 de ani Foto: Sportpictures

Balaci a fost unul dintre jucătorii care au făcut celebră echipa din Bănie. A făcut parte din „Craiova Maxima”, formația care a obținut rezultate importante în Europa și a adus multă bucurie suporterilor. Era apreciat pentru felul în care controla mingea, pasele sale și ușurința cu care putea schimba cursul unui meci. Chiar și după retragere, a rămas o figură importantă pentru fanii olteni.

Povestea lui a început însă cu o mică neînțelegere legată de data nașterii. Ilie Balaci s-a născut pe 8 septembrie 1956, dar în acte apare data de 13 septembrie. Potrivit Fanatik, diferența a apărut pentru că mama sa nu a putut ajunge imediat la Starea Civilă, din cauza stării în care se afla după naștere.

Drumul spre fotbal a început aproape din întâmplare. Când avea opt ani, Balaci voia să meargă la gimnastică, însă băiatul care trebuia să-l însoțească a întârziat. În acel moment au apărut frații Boldici, care se îndreptau spre antrenamentul Universității Craiova. Curios să afle unde merg, copilul i-a întrebat și a hotărât să li se alăture. Așa a ajuns la fotbal cel care avea să devină unul dintre cei mai cunoscuți jucători ai Craiovei. Calitățile sale s-au văzut repede, iar trecerea prin echipele de juniori a fost rapidă. La doar 16 ani și 11 luni, Balaci a debutat pentru prima echipă a Universității Craiova, începutul unei cariere care avea să-l transforme într-un nume de referință pentru fotbalul românesc.

Legenda absolută a Universității Craiova Foto: Arhivele Adevărul

Debut la echipa națională la numai 17 ani

Rezultatele bune obținute la Universitatea Craiova nu au trecut neobservate, iar Ilie Balaci a ajuns la echipa națională încă de la o vârstă fragedă. Primul său meci pentru România a avut loc pe 23 martie 1974, la Paris, într-un amical cu Franța. Balaci avea atunci doar 17 ani și șase luni. Tricolorii au pierdut partida cu 0-1, dar pentru tânărul mijlocaș era începutul unui drum important. Primul gol în tricoul naționalei l-a marcat pe 6 octombrie 1976, când România a învins Cehoslovacia cu 3-2, la Praga. Balaci a deschis scorul în minutul 7 și a ajuns, în total, la opt goluri pentru reprezentativa României.

În paralel, Balaci continua să fie unul dintre oamenii de bază ai Universității Craiova. Sezonul 1982-1983 a rămas unul special pentru clubul oltean, care a reușit să treacă de echipe precum Fiorentina, Bordeaux și FC Kaiserslautern și să ajungă în semifinalele Cupei UEFA. Cu Balaci printre jucătorii importanți ai echipei, Craiova a avut un parcurs european de care suporterii își amintesc și astăzi. Mijlocașul a contribuit și prin goluri, inclusiv în confruntarea cu Fiorentina.

Tot în 1983, Balaci a avut o prestație deosebită și în tricoul naționalei. Pe 16 aprilie, România întâlnea Italia la București, într-un meci din preliminariile Campionatului European din 1984. Italienii veneau după câștigarea Cupei Mondiale din 1982 și porneau cu un statut important, dar românii au reușit să obțină o victorie cu 1-0.

Balaci a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și i-a pus mari probleme lui Claudio Gentile, fundaș cunoscut pentru jocul său dur și eficient. Românul a găsit de mai multe ori soluții pentru a trece de adversarul său și a oferit pasa din care Ladislau Bölöni a marcat golul victoriei. Succesul împotriva campioanei mondiale a rămas unul dintre momentele importante ale acelei generații și a arătat cât de mult putea conta Balaci în meciurile mari.

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Ilie Balaci Foto: Arhivele Adevărul

Universitatea Craiova l-a pus să muncească într-un service auto, ca mecanic

Nici cariera lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova nu a fost lipsită de momente dificile. În 1978, după ce echipa a pierdut acasă în fața celor de la Fortuna Dusseldorf, conducerea clubului l-a făcut responsabil pentru rezultat. Decizia a fost una dură: Balaci a fost suspendat pe perioadă nedeterminată și trimis să lucreze la ITA Craiova, unde a primit sarcini de mecanic auto. Astfel, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei a ajuns departe de teren, într-un episod tensionat din cariera sa.

„Am fost trimis la munca de jos. Eram angajat la ITA Craiova. La ora şase dimineaţa plecam de acasă. Spălam pompe de benzină, de injecţie etc. Tot ce-mi ziceau oamenii de acolo, aia făceam!”, povestea Ilie Balaci despre acea perioadă.

Șansă uriașă la AC Milan, dar regimul comunist nu i-a permis să-și părăsească țara

La începutul anului 1983, Ilie Balaci a fost aproape de un transfer important în Italia. Jocurile bune făcute pentru Universitatea Craiova i-au adus interesul celor de la AC Milan, care erau pregătiți să-i ofere un salariu foarte mare pentru acea perioadă. Mutarea nu s-a concretizat însă, deoarece regimul comunist nu i-a permis fotbalistului să plece din țară. Pentru Balaci, care se afla atunci într-un moment foarte bun al carierei, ratarea acestui transfer a rămas un episod dureros. O experiență la unul dintre cluburile importante ale Europei i-ar fi putut schimba parcursul profesional.

„Mi-au oferit 200.000 de dolari pe sezon. Mi-au făcut cadou o geantă Gucci din asta cu care mergi la școală, că știau că sunt student. Plus patru șampoane din esență de trandafiri. Am semnat cu AC Milan, dar ce s-a întâmplat mai încolo, nu mai știu!”, povestea Balaci.

La doar 27 de ani, o accidentare cruntă i-a dat viața peste cap

Pe 21 februarie 1984, Universitatea Craiova a jucat în deplasare cu FC Baia Mare, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru gazde. Meciul a rămas însă în memoria suporterilor și dintr-un alt motiv. Ilie Balaci a fost accidentat în urma unei intervenții a lui Grigore Arezanov și a suferit o ruptură de ligamente. Avea doar 27 de ani și se afla într-o perioadă în care mai putea realiza multe în fotbal. Accidentarea i-a afectat însă serios cariera. Balaci a încercat să revină pe teren și să joace din nou la același nivel, dar nu a mai reușit să fie fotbalistul care impresionase prin evoluțiile sale. Momentul din februarie 1984 a rămas unul dintre cele mai grele episoade din cariera sa, întrerupându-i ascensiunea când era încă în plină forță.

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Latura sa răzbunătoare

Ultimii ani ai carierei de jucător l-au găsit pe Ilie Balaci departe de Universitatea Craiova, echipa la care devenise un nume important. A trecut mai întâi pe la Oltul Scornicești, apoi a ajuns la Dinamo București, după ce Mircea Lucescu l-a ajutat să facă acest pas. Alegerea a surprins, având în vedere rivalitatea dintre Dinamo și formația olteană. Balaci a explicat ulterior că decizia a avut legătură și cu nemulțumirile pe care le avea față de conducerea Craiovei.

Perioada petrecută la Dinamo nu a fost una lungă. În aproximativ un an și jumătate, a reușit să înscrie o singură dată, iar ultima sa apariție în prima ligă a venit pe 13 decembrie 1987. Atunci, Dinamo s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Oțelul Galați. La numai 31 de ani, Balaci și-a încheiat cariera de fotbalist, după ce accidentarea suferită cu câțiva ani înainte îi schimbase deja cursul. Mult mai târziu, Ilie Balaci a murit în urma unui infarct miocardic acut, însoțit de insuficiență cardio-respiratorie, în propria casă.