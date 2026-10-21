Getafe nu și-a încheiat socotelile cu Universitatea Craiova! Doi jucători din Bănie au intrat pe radarul ibericilor

Remiza dintre Universitatea Craiova și Getafe, încheiată cu scorul de 1-1 în Conference League, ar putea avea urmări și pe piața transferurilor.

Jucătorii Universității Craiova Foto: Sportpictures

Confruntarea din Bănie le-a oferit spaniolilor ocazia să descopere doi fotbaliști care ar putea deveni ținte pentru următoarea perioadă de mercato.

Primul nume este Assad Al-Hamlawi, atacantul care a înscris pentru olteni în duelul cu formația din La Liga. Cel de-al doilea este Oleksandr Romanchuk, fundașul central ucrainean care s-a remarcat prin prestațiile sale în tricoul alb-albastru. Potrivit GSP. ambii au ajuns pe lista jucătorilor urmăriți de Getafe.

Clubul spaniol nu se grăbește să ia o decizie, urmând să adune informații suplimentare despre cei doi în timpul următoarelor partide europene. Evoluțiile lor, contribuția în joc și datele fizice vor conta în evaluarea făcută de departamentul de scouting. În funcție de concluziile acestuia, Getafe ar putea înainta o ofertă în mercato-ul de iarnă, însă transferul ambilor jucători este considerat puțin probabil.

Romanchuk este deja un nume important pentru Universitatea Craiova, după ce a contribuit la câștigarea Cupei României și a campionatului. Calitățile sale sunt apreciate și de Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, care a lăsat de înțeles că menținerea fundașului în lot ar putea deveni dificilă din vara următoare, în condițiile interesului pe care îl poate atrage.

„Romanchuk este unul dintre jucătorii noștri de bază. El este foarte important pentru echipă, pentru că, dincolo de faza defensivă, pe care o face foarte bine, s-a înțeles cu Rus foarte bine. Asta arată polivalența lui și modul lui de a se plia pe ceea ce are ca și colegi. Arată că este într-o formă bună și progresează de la meci la meci. Eu cred că în vara viitoare Romanchuk va fi greu de ținut la echipă!”, a punctat Pavel Badea, conform sursei menționate anterior.