Sistemele interne de resurse umane ale Comisiei Europene au fost vizate de un atac cibernetic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Experții europeni în securitate cibernetică evaluează în continuare dacă au fost compromise informații personale sensibile.

Comisia Europeană a fost ținta unui atac cibernetic de amploare Foto: Shutterstock

Comisia Europeană a fost ținta unui atac cibernetic major, însă nu este clar, deocamdată, cine se află în spatele acestuia și dacă au fost furate date sensibile ale angajaților, transmite Euronews.

Timp de mai multe zile, oficialii Comisiei nu au putut accesa Sysper, platforma internă de resurse umane prin intermediul căreia își pot verifica informațiile salariale, pot solicita concedii de odihnă sau medicale, pot completa fișele de pontaj și se pot înscrie la cursuri de formare profesională.

„Investigația este încă în desfășurare. Luăm toate măsurile necesare pe măsură ce apar noi informații”, a declarat joi Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru domeniul digital, în fața jurnaliștilor. „Nu am identificat nicio dovadă privind o breșă de securitate a datelor care să afecteze personalul Comisiei în ansamblu”.

Atacul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Regnier a precizat că atacul s-a bazat pe un instrument de inteligență artificială disponibil publicului. Acesta a fost detectat pentru prima dată pe 22 octombrie, iar atacul a fost confirmat în aceeași zi. Comisia nu a primit nicio solicitare de răscumpărare din partea atacatorilor.

Instrumentul de inteligență artificială se numește ARTEX și permite identificarea vulnerabilităților software, care pot fi ulterior remediate sau exploatate de persoane rău intenționate.

Cu toate acestea, oficialul a refuzat să confirme dacă atacul este încă în desfășurare și nici nu a atribuit responsabilitatea unui anumit actor. Pentru a preveni extinderea atacului, Comisia a dezactivat preventiv mai multe dintre aplicațiile sale interne, majoritatea fiind între timp repuse în funcțiune.

Joi, platforma Sysper funcționa din nou, în timp ce sistemul comun de asigurări de sănătate al instituțiilor europene, Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS), era în continuare indisponibil, au declarat pentru Euronews doi oficiali europeni, sub protecția anonimatului.

Dincolo de aceste perturbări relativ minore, majoritatea funcționarilor europeni abia au observat că sistemele au fost compromise. Departamentul IT al Comisiei, DG DIGIT, continuă să investigheze incidentul și încearcă să evalueze amploarea pagubelor.

CERT-EU, serviciul de securitate cibernetică al instituțiilor și organismelor Uniunii Europene, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor au fost informate cu privire la incident.

Datele salariale și adresele angajaților, printre informațiile vizate

Principala întrebare este dacă atacatorul, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, a reușit să acceseze datele stocate în Sysper, JSIS și în alte sisteme de resurse umane. În mod normal, acest lucru nu ar permite accesul la documentele interne ale Comisiei, care sunt găzduite pe un sistem separat.

Cu toate acestea, platformele conțin informații personale sensibile, inclusiv numele funcționarilor, gradele salariale, adresele de domiciliu și datele de contact. O astfel de bază de date ar putea fi folosită pentru organizarea unor campanii mult mai sofisticate de atacuri cibernetice, care să vizeze individual angajații instituțiilor europene.

Oficialii europeni nu au primit încă informări interne oficiale despre incident, întrucât amploarea pagubelor este în continuare evaluată.

„Problema pe care o am cu Comisia Europeană este că păstrează informațiile despre astfel de incidente la nivel intern și nu le face publice”, a declarat pentru Euronews eurodeputatul Bart Groothuis (Țările de Jos/Renew).

„De fiecare dată când nu informează publicul despre atacurile care vizează instituțiile, organismele și agențiile UE, Comisia pierde o ocazie de a explica și de a promova politica de securitate economică pe care am stabilit-o la nivelul Uniunii Europene pentru a ne proteja împotriva adversarilor”, a adăugat acesta.

Comisia Europeană nu este la primul incident de securitate cibernetică. În luna martie, infrastructura sa de tip cloud, care găzduiește site-urile Europa.eu, a fost compromisă, iar atacatorii au furat aproximativ 91,7 GB de date, inclusiv informații personale și conținutul unor e-mailuri.

În luna ianuarie, un alt atac cibernetic a vizat infrastructura centrală a Comisiei pentru gestionarea dispozitivelor mobile, existând riscul ca numele și numerele de telefon ale angajaților să fi fost expuse.