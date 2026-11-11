 Spionaj rus la o instituție guvernamentală din România: e-mailurile către NATO și UE, interceptate de hackeri afiliați FSB | adevarul.ro
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Spionaj rus la o instituție guvernamentală din România: e-mailurile către NATO și UE, interceptate de hackeri afiliați FSB

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Un grup de hackeri afiliat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a spionat o instituție guvernamentală din România, dezvăluie specialiști de la ESET, unul dintre cei mai cunoscuți furnizorii europeni de antivirus și protecție IT.

Hackeri rusi
Hackeri ruși Foto: Profimedia

O instituție guvernamentală din România a fost ținta unei operațiuni de spionaj cibernetic detectat inițial de autoritățile române din luna decembrie 2025 și pus la cale de actorul cibernetic rus APT TURLA.

Incidentul a fost confirmat de Serviciul Român de Informații:

„SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025 și a implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit. Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, serviciul de e-mail afectat fiind remediat. De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali și, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO”, potrivit unui comunicat al SRI.

Potrivit analizei tehnice, hackerii au instalat o componentă malițioasă, denumită CerealBox, care funcționa ca un filtru discret de supraveghere. Programul era configurat în mod special să monitorizeze și să caute corespondența purtată de oficialii români cu adrese instituționale aparținând NATO și Uniunii Europene. Căutările vizau mesaje cu atașamente în formate uzuale și anumite cuvinte-cheie, datele urmând să fie criptate și pregătite pentru a fi sustrase de la distanță.

Specialiștii în cibersecuritate au atribuit operațiunea grupului rus APT Turla, cunoscut și sub denumirea de Snake sau Uroburos, despre care experții menționează că are legături strânse cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Un mod de operare similar fusese identificat anterior și într-o instituție din Kazahstan.

Potrivit SRI, Centrul National Cyberint are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conexate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă și va continua să acționeze constant pentru identificarea și investigarea oricăror noi tentative de compromitere a instituțiilor din plan național.

De la spionaj cibernetic la blocarea site-urilor

Turla, cunoscută și sub numele Snake, este activă cel puțin din 2004 și este considerată pe scară largă parte a FSB, potrivit analizei publicate de ESET la 10 noiembrie 2026. Printre țintele sale obișnuite se numără guverne, misiuni diplomatice și organizații din domeniul apărării, în principal din Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

România s-a confruntat și cu atacuri revendicate de alte grupări pro-ruse. În mai 2022, Killnet a revendicat atacuri asupra site-urilor unor aeroporturi românești, inclusiv „Henri Coandă”. Paginile au devenit inaccesibile, însă siguranța zborurilor nu a fost afectată, potrivit informațiilor publicate atunci. Atacurile au fost descrise drept probabil de tip DDoS, care urmăresc blocarea accesului la servicii online, nu spionarea corespondenței.

La nivel european, gruparea pro-rusă NoName057(16) a fost vizată în iulie 2025 de o operațiune internațională împotriva atacurilor DDoS. Potrivit procurorilor germani, gruparea recrutase prin Telegram peste 4.000 de voluntari care își puneau sistemele la dispoziție pentru blocarea serverelor. Țintele au inclus servicii guvernamentale, bancare, de sănătate și telecomunicații din state europene care sprijină Ucraina. În acest dosar, procurorii nu au stabilit însă o legătură specifică între suspecți și statul rus.

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