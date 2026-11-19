O serie de incidente tehnice care au afectat e-mailul, transportul aerian, banci și o agenție de informații a făcut mulți americani să se întrebe dacă este vorba de simple defecțiuni sau de ceva mai grav. Până acum nu a fost confirmat niciun atac cibernetic.

Zboruile oprite în SUA din cauza înlocuirii unor cabluri

Analiștii citați de CNN avertizează că relatările despre fiecare pană se amplifică pe rețelele sociale și prin algoritmi. Cine caută știri despre defecțiuni va vedea tot mai multe astfel de știri. Jurnalistul CNN John Miller notează că devine tot mai greu de distins între o defecțiune și un atac cibernetic.

La incertitudine contribuie și alte motive de îngrijorare, fără legătură directă cu internetul. Luni, CNN a relatat că Iranul a analizat dacă ar putea detona o „bombă murdară“ pe teritoriul SUA. În septembrie, secretarul apărării, Pete Hegseth, a lansat un plan de pregătire numit „FORTRESS America“, care urmărește, printre altele, creșterea rezilienței și a independenței energetice a bazelor militare americane. Marți, autoritățile au efectuat un test planificat de mult al sistemului de alertă de urgență. Testul fusese programat după ziua alegerilor tocmai pentru a evita apariția unor teorii conspiraționiste.

Congresmanii cer explicații

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a cerut administrației Trump să informeze Congresul despre incidentele din ultima săptămână. Acestea includ avaria Microsoft, oprirea la sol a zborurilor la nivel național și problemele serverelor clasificate ale Agenției Naționale de Securitate (NSA). El a cerut și să se precizeze dacă există implicații ale unor actori ostili.

„Am avut incidentul Microsoft, am avut oprirea zborurilor în toată țara. Acum avem îngrijorări legate de servere extrem de secrete ale NSA. Cred că a venit momentul ca administrația să vină la Capitoliu și să se explice“, a spus Jeffries.

Senatorul republican James Lankford, din Oklahoma, a declarat la Fox News că numărul incidentelor justifică o anchetă. „Nu putem presupune că e vorba de o defecțiune întâmplătoare, când sunt atâtea la rând“, a spus el, amintind că China a reușit în trecut să pătrundă în sistemul american de telecomunicații.

Reacția administrației

Președintele Donald Trump, aflat în Filipine, a minimalizat problema. „Așa e viața. Când ești mare și puternic și ai toți banii, se întâmplă lucruri de genul ăsta. Nu e nimic grav“, le-a spus el jurnaliștilor marți.

Vicepreședintele JD Vance a încercat să calmeze spiritele, dar mesajul său a fost ambiguu. El a spus la Fox News că unii prieteni l-au întrebat dacă ar trebui să-și construiască buncăre sau să facă provizii de alimente și apă. „Răspunsul meu este nu. Nu vedem o criză la orizont“, a spus Vance, adăugând apoi: „Dar trebuie să fii pregătit pentru orice.“

Secretarul transporturilor, Sean Duffy, a anunțat joi că a cerut ca o echipă de agenți FBI să se alăture anchetei privind motivul pentru care un router a determinat oficialii să ordone oprirea zborurilor. El a spus că deocamdată nu există dovezi că ar fi vorba de ceva rău intenționat.

Secretarul securității interne, Markwayne Mullin, s-a aflat sâmbătă, când sistemul aerian încă își revenea, la meciul de fotbal Texas–LSU. El a fost văzut în loja de lux a șefului unei companii care a primit anul trecut un contract de 2,2 miliarde de dolari de la Departamentul Securității Interne.

„Mai degrabă incompetență decât conspirație“

Jacob Ward, colaborator CNN și jurnalist specializat în tehnologie, a avertizat împotriva ideii că incidentele ar fi legate între ele. „Acolo unde majoritatea oamenilor văd o conspirație, eu găsesc aproape întotdeauna incompetență“, a spus el.

Dacă există o legătură, a explicat Ward, este că SUA cer tot mai mult de la o infrastructură îmbătrânită. „Iar acum, când încercăm să facem ceva banal, cum ar fi o actualizare de rutină, ajungem să dăm peste cap întregul sistem.“ El a adăugat că inteligența artificială a schimbat și riscurile: „Nu mai e nevoie de atâta expertiză tehnică ca înainte pentru a produce multe daune.“ Ca exemplu, el a amintit avertismentul Anthropic că o celulă militară din Yemen încerca să construiască, cu ajutorul Claude, sisteme de ghidare pentru rachete.

Ce a cauzat incidentele, potrivit explicațiilor oficiale

NSA: agenția spune că avaria nu pare să fi fost provocată de un atac cibernetic și că redundanțele integrate au protejat „capabilitățile esențiale pentru misiune“. Marți, angajații au fost chemați eșalonat la serviciu, pentru a reduce presiunea asupra sistemului.

FAA: oprirea zborurilor a fost atribuită eforturilor de înlocuire a cablurilor de cupru cu fibră optică și unui router defect din Arkansas, care a încurcat sisteme din toată țara.

Chase: banca a pus problema, pentru unii clienți, pe seama unei „erori de software“.

Microsoft: compania a explicat că pana de e-mail a fost urmarea unei creșteri de capacitate a rețelei care nu a mers conform planului.

Explicațiile par plauzibile, dar este puțin probabil să convingă oamenii ale căror fluxuri de știri sunt pline de scenarii sumbre.

Ce ar trebui să îngrijoreze cu adevărat America după valul de pene tehnice

Întrebarea pe care și-o pun mulți este aceeași: ce se întâmplă? America era deja zdruncinată de o criză a nesiguranței economice, de un război extern care nu se încheie și de sentimentul că inteligența artificială le-a luat oamenilor controlul. Acum vin și o serie de pene care lovesc stâlpi ai vieții cotidiene: comunicațiile online, zborurile și băncile. Chiar și calculatoarele clasificate folosite de analiștii NSA s-au oprit.

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Pentru a fi alarmat nu trebuie să crezi în conspirații sau să faci provizii pentru sfârșitul lumii. Administrația Trump nu ajută prea mult, pentru că se grăbește să arunce vina în altă parte și să promită că nu e vorba de apocalipsă.

Vulnerabilități la vedere

Temerile că ar fi vorba de lucrarea unui adversar necunoscut sunt de înțeles, dar pot distrage atenția de la întrebări mai importante. Ultimele cinci zile au scos la iveală vulnerabilități care țin de o tranziție către o epocă tehnologică instabilă și potențial periculoasă. Viața de zi cu zi pare brusc mai fragilă. Puterea inteligenței artificiale și a calculului ultrarapid pune sub presiune o infrastructură națională despre care toată lumea știa că se degradează și care acum pare prinsă într-o criză mai urgentă.

Dacă pana recentă nu a fost un atac cibernetic, rămâne întrebarea cât va dura până când va fi. Haosul le-a arătat adversarilor, între care liderii Rusiei și Chinei, cu care Trump se va întâlni joi, ce amploare ar putea avea perturbările și disputele politice pe care ar putea să le provoace în SUA.

Există și îndoieli că administrația are expertiza sau chiar dorința de a liniști populația. De asemenea, pare puțin probabil ca guvernul și sectorul privat să aibă planuri suficiente de reziliență. Acestea ar trebui să acopere colapsul infrastructurii, atacurile cibernetice sau cu arme biochimice ori o „polycriză“, adică mai multe urgențe simultane.

Unele dintre defecțiunile recente nu au fost cauzate de infrastructura învechită, ci chiar de încercarea de a o repara. „Deși trebuie să aflăm încă adevărul despre aceste incidente, dovezile de până acum indică eforturi legitime de a securiza sistemele, nu activitate rău intenționată“, a scris luni pe X senatorul democrat Mark Warner. El a adăugat, privind spre anii următori: „Pare că fiecare zi aduce un nou memento că inteligența artificială se mișcă mai repede decât capacitatea noastră de a-i gestiona consecințele.“

CNN subliniază și dimensiunea socială a schimbărilor. Oamenii și organizațiile sunt trași spre un viitor pentru care nu sunt pregătiți, pe care nu l-au cerut, nu îl înțeleg și nu îl controlează. Inteligența artificială și alte tehnologii noi promit beneficii mari, dar în ultima vreme latura lor distructivă pare să domine. Dacă liderii nu reușesc să limiteze cele mai grave consecințe, reacția negativă față de centrele de date din timpul alegerilor intermediare ar putea părea, spune el, „o simplă încrucișare de cuvinte“.

Cronologia incidentelor

Seria a început joi, când o actualizare Outlook a căzut și milioane de oameni din lume au rămas fără acces la e-mail. Vineri, peste un milion de călători au rămas blocați în aeroporturi după ce FAA a oprit toate zborurile din țară. Încercarea de a înlocui cablurile de comunicații din cupru a dat peste cap întreaga rețea. Luni, banca Chase a avut o problemă din cauza unei erori de software. Marți, a venit rândul NSA.

Comunicarea oficială, criticată

În astfel de momente, lipsa de claritate poate alimenta panica. Vineri, în timpul opririi zborurilor, Markwayne Mullin a încercat să liniștească oamenii. El a spus însă că nu este vorba de un nou 11 septembrie, lăsând loc pentru o serie de scenarii îngrijorătoare. Autorul analizei îl consideră un preambul al comunicării stângace de după.

Trump a răspuns marți pe un ton degajat, când a fost întrebat despre pana din aviație, din bănci și de la e-mail. Administrația a revenit totodată la argumentul preferat, vina fostului președinte Joe Biden. „Nu-mi asum nicio responsabilitate“, a spus Trump luni. El este președinte de șase ani din ultimii zece.

Sean Duffy a spus marți pentru CNN: „Rețeaua asta are zeci de ani. E ceva ce am moștenit.“ Duffy are un punct de vedere valid, dar că pasarea vinei nu rezolvă nimic.

Nemulțumirea crește și în rândul republicanilor. Senatorul din Florida Rick Scott a scris marți pe X că americanii „simt că nu primesc toată povestea“ și că nu poate fi blamat nimeni pentru asta: „Sunt membru al Congresului și simt la fel!“ Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a îndemnat la Fox ca Trump să transmită un mesaj clar la întoarcerea acasă. „Lucrurile s-au tot degradat de ceva vreme. Casa Albă ar trebui să abordeze direct problema în fața americanilor“, a spus ea.

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Confuzia va fi un prim test pentru noul șef de cabinet al lui Trump, Stephen Miller. Odată ce se impune ideea că un președinte a pierdut controlul, aceasta poate deveni imposibil de inversat. Poate de aceea administrația l-a trimis în față pe Rubio, unul dintre cei mai eficienți comunicatori ai săi. „Înțelegem“, a spus acesta.

Președintele și crizele

CNN susține că ultimele zile confirmă un lucru vizibil încă din primul mandat: președintele nu este omul potrivit pentru situații de criză. La Convenția Republicană din 2016, Trump promitea: „Doar eu pot rezolva asta“, dar adesea s-a întâmplat contrariul. În pandemia de Covid-19, conferințele sale de presă lipsite de logică și negarea realității au contribuit, în opinia sa, la pierderea alegerilor din 2020.

După un început de al doilea mandat foarte organizat și operațiuni considerate competente, precum înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, anul acesta au venit războiul din Iran, criza costului vieții și înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare. Autorul susține că Trump a fost mai eficient ca opozant care atacă decât ca ocupant al funcției, când problemele țării par să-l distragă de la ce îl interesează cu adevărat. Luni, el a negat că prioritățile i-ar fi greșite, apoi s-a lăudat că a făcut curățenie la Casa Albă și a reparat ferestrele.

Cea mai importantă măsură de guvernare a fost, în opinia CNN, epurarea birocrației condusă de Elon Musk și echipa sa DOGE. Unii critici acuză că a îndepărtat experți care ar fi putut limita defecțiunile recente. Despre cum ar remedia rețeaua de control al traficului aerian, Trump a spus luni: „În esență, vrem s-o aruncăm în aer și să montăm una nouă, și putem face asta simultan, cu foarte puține probleme.“ CNN vede în această metaforă o metodă politică menită să creeze instabilitate, nu calm. Dacă acesta este planul, tranziția către lumea inteligenței artificiale, o tehnologie perturbatoare pe care Trump refuză s-o reglementeze, va fi agitată.

Cetățenii neliniștiți au nevoie de transparență, onestitate și consecvență din partea guvernului. Deocamdată acestea lipsesc, ceea ce reprezintă „un alt fel de defecțiune a sistemului“, conchide CNN.