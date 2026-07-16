Supărat că a ales naționala Spaniei, șeful Federației Marocane l-a ironizat pe Lamine Yamal: „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel!”

Lamine Yamal a ales să reprezinte naționala Spaniei, iar decizia sa continuă să stârnească discuții. În acest context, au reapărut în atenție declarațiile bunicii sale, Fatima, care a explicat motivele pentru care nepotul ei a optat pentru selecionata iberică.

Subiectul a redevenit de actualitate după afirmațiile făcute de Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal. Oficialul a susținut că Marocul a respectat alegerea fotbalistului, însă l-a numit „Jamel”, adăugând că nu cunoaște „niciun spaniol cu acest nume”.

„Respectăm decizia lui „Jamel”, nu am contestat-o niciodată. Nu ne-am schimbat atitudinea față de „Jamel” sau față de familia sa, care, din câte am înțeles, încă își petrece vacanțele în Nordul Marocului. Vor fi mereu bine primiți. Lamine „Jamel”… Nu știu niciun spaniol pe nume „Jamel”!”, a admis, pe un ton jucăuș, Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal.

„Acest copil nu este din Maroc!”

Născut în Spania, din mamă originară din Guineea Ecuatorială și tată marocan, Lamine Yamal avea dreptul să evolueze pentru trei echipe naționale. În cele din urmă, atacantul a ales să îmbrace tricoul țării în care s-a născut și s-a format ca fotbalist, decizie pe care bunica sa a explicat-o într-un interviu acordat în trecut.

Născut în Esplugues de Llobregat, în apropiere de Barcelona, Lamine Yamal și-a petrecut copilăria în Catalonia și și-a construit întreaga carieră internațională în tricoul Spaniei. După ce a evoluat pentru toate reprezentativele de juniori ale ibericilor, atacantul a făcut pasul la echipa națională de seniori, unde a strâns deja 32 de selecții.

„Acest copil nu este din Maroc. El s-a născut aici (n.r. în Spania) și a fost educat aici. Fiul meu, Mounir, nu l-a obligat să facă nimic. A jucat în Maroc, în Franța, în Spania, unde a vrut!”, a declarat bunica jucătorului, conform marca.com.

Acum, Yamal se află în fața celui mai important meci al carierei sale. Duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, Spania va înfrunta Argentina în finala Cupei Mondiale 2026, într-o partidă în care tânărul atacant poate cuceri primul său titlu mondial.