Misterul din familia lui Lamine Yamal: puțini știu de existența surorii fotbalistului. De ce copila nu apare niciodată în spațiul public

Lamine Yamal, unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai Spaniei, are o poveste de familie mai puțin cunoscută. Născut din părinții Mounir și Sheila, jucătorul Barcelonei a trecut prin despărțirea acestora încă de la vârsta de 4 ani. În prezent, el are doi frați vitregi, Kenye și Baraa, despre care vorbește de fiecare dată cu multă afecțiune.

La turneul final disputat în Statele Unite, Yamal a fost însoțit de mama sa și de fratele mai mic, Kenye, în vârstă de doar 3 ani. Micuțul a atras atenția fanilor din întreaga lume prin entuziasmul și spontaneitatea afișate în tribune pe parcursul competiției.

De ce Baraa este ținută departe de ochii publicului

În schimb, sora sa vitregă, Baraa, în vârstă de 9 ani, nu a fost prezentă la niciun meci. Absența ei a stârnit curiozitatea multor suporteri, însă presa din Spania susține că decizia aparține familiei, care preferă să o țină departe de expunerea mediatică și de atenția publicului, cel puțin pentru moment.

Lamine Yamal își vizitează frecvent sora din Maroc

Baraa este fiica lui Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, dintr-o relație ulterioară și locuiește în Maroc. Spre deosebire de fratele mai mic al fotbalistului, Kenye, care este prezent frecvent în tribune și apare des alături de Lamine pe rețelele de socializare, Baraa este ținută departe de lumina reflectoarelor, potrivit publicației Divinity.

Chiar dacă nu este o prezență publică, Baraa apare ocazional în fotografiile publicate de tatăl său pe Instagram. Mounir Nasraoui a dezvăluit inclusiv numele fetei și postează din când în când imagini prin care își exprimă afecțiunea față de aceasta.

Deși sora sa nu îl însoțește la meciuri, Lamine Yamal păstrează o relație apropiată cu ea. Conform declarațiilor tatălui său și informațiilor apărute în presa spaniolă, fotbalistul o vizitează frecvent în Maroc și îi oferă sprijin financiar.