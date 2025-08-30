FCSB, disperată. Timp de două săptămâni, Charalambous și Pintilii nu mai au pe cine să antreneze

După meciurile din acest weekend, Superliga ia o pauză și intră în scenă naționala. Reprezentativa lui Mircea Lucescu joacă un meci de pregătire pe 5 septembrie, cu Canada, și unul oficial, cu Cipru, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Deși FCSB s-a făcut de râs cu echipe din Andorra și Macedonia de Nord, precum și în campionatul intern, dregând busuiocul în Europa abia în ultima vreme, selecționerul a convocat 7 jucători pentru acțiunile naționalei din luna septembrie.

Președintele Mihai Stoica a recunoscut franc că și-ar fi dorit ca Lucescu să convoace mai puțini fotbaliști de la FCSB, pentru ca echipa campioană să aibă cum să-și regleze jocul în această pauză. Fără Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea - luați la naționala mare -, fără Stoian și Toma, convocați la U19, dar și fără jucătorii africani - plecați la reprezentativele de baștină, antrenorii Elias Charalambus și Mihai Pintilii efectiv nu mai au pe cine să antreneze.

„Echipa e mai bună acum, dar jocul suferă. Anul trecut nu ne expuneam așa, nu erau așa multe erori individuale. Pe faza defensivă nu mai arătăm atât de bine. Nu ajungeam foarte ușor la poartă, încă nu venise Bîrligea. Bîrligea, care a demonstrat că suma plătită pentru el a fost corectă, marcând la foc automat. Acum, jucători care anul trecut erau aproape impecabili au probleme. Sper să se regleze.

Mihai Stoica: Nu sunt nmulțumit

Dar... Am sperat ca măcar parcursul ăsta înfiorător din campionat, plus rușinea cu Shkendija, să îndepărteze câțiva jucători de la echipele naționale. O spun cu toată sinceritatea. Aș putea să spun: «Dom'ne, ce mândru sunt că avem jucători la echipa națională». Nu, sunt nemulțumit! Nu contest alegerile, e normal ca jucătorii să-și dorească la echipa națională, dar mi-aș fi dorit ca în astea două săptămâni să reglăm ceva. Acum ce să reglezi? Ai 7 jucători la prima reprezentativă a României, toți juniorii pleacă, africanii pleacă...

Nu este un reproș la adresa selecționerului, asta să fie foarte clar. Cum să-ți convină, când ești în situația în care ești și vrei să antrenezi pe cineva, dar n-ai pe cine?! Am sperat că-i vom avea noi, dar nu-i avem nici măcar pe Toma și pe Stoian”, a spus președintele CA al FCSB, la PrimaSport.