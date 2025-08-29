Gigi Becali, exuberant după calificarea FCSB în Europa League: „Zi de 22 de milioane de euro”

Gigi Becali a dat ieri două lovituri financiare. A câștigat procesul de la TAS cu Al Gharafa, arabii fiind obligați să-i plătească de urgență 6,4 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman, și a luat o căruță de bani pentru calificarea FCSB în grupa Europa League, după 2-2 și 3-0 cu scoțienii de la Aberdeen.

Imediat după partida de pe Arena națională, patronul roș-albaștrilor a dansat în lojă, apoi s-a lansat în mai multe declarații euforice. ”Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipă să mai batem și noi pe cineva în campionat. Scoțienii sunt foarte agresivi, dar n-au niciun talent să ne marcheze gol. I-am zis lui MM că o să ia un roșu. De-aia am venit. Am zis că e diferență de valoare. Mi-a zis și Vali Argăseală că o să câștigăm la scor.

Ofertă de 4,5 milioane de euro

Am luat și la TAS 6,4 milioane (n.r. de euro, 5 pentru transferul lui Coman, unul penalizare și 400.000 din dobânzi). Hai să ne mai gândim. Asta e zi de 22 de milioane de euro. Șase pe Coman plus 16 pe care sigur îi iau din Europa League”, a spus Gigi Becali.

Finanțatorul FCSB a spus că va folosi prima de la UEFA (de 4,31 milioane de euro pentru calificarea în grupă) pentru a-l aduce pe Louis Munteanu, de la CFR Cluj: ”Am făcut o ofertă, am mărit oferta la 4 milioane și jumătate”. Ardelenii nu vor însă să audă de acest transfer, patronul Ioan Varga declarând că a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro pentru golgheterul ediției trecute a Superligii.