FCSB și U Craiova și-au aflat adversarele din grupe. Feyenoord și Fenerbahce vin în România

La fel ca în Champions League, și în Europa League sau Conference League tragerile la sorți au fost realizate cu ajutorul unui software care, în doar câteva secunde, a stabilit adversarii fiecărei echipe.

Adversarele campioanei României în Europa League

După victoria cu 5-2 la general împotriva lui Aberdeen, în play-off-ul Europa League, FCSB și-a asigurat prezența în faza principală a competiției, unde va întâlni opt adversare, câte două din fiecare urnă valorică, disputând patru meciuri pe teren propriu și patru în deplasare. Campioana României a fost repartizată în urna a treia valorică.

Gruparea pregătită de către Elias Charalambous va evolua pe teren propriu cu Feyenoord, Young Boys Berna, Fenerbahce și Bologna și în deplasare cu GNK Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel și Go Ahead Eagles.

Calendar Europa League 2025/2026:

Etapa 1: 24-25 septembrie 2025

Etapa 2: 2 octombrie 2025

Etapa 3: 23 octombrie 2025

Etapa 4: 6 noiembrie 2025

Etapa 5: 27 noiembrie 2025

Etapa 6: 11 decembrie 2025

Etapa 7: 22 ianuarie 2026

Etapa 8: 29 ianuarie 2026

Adversarele Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova, după ce a trecut de Istanbul Bașakșehir cu 5-2 la general, a fost plasată în a șasea urnă valorică și va disputa șase meciuri în faza principală, întâlnind câte o echipă din fiecare urnă. Trei dueluri se vor juca acasă și trei în deplasare.

Formația lui Mirel Rădoi va primi vizita celor de la Sparta Praga, Noah și Mainz, și se vor deplasa pe terenul celor de la Rapid Viena, AEK Atena și Rakow.

Programul complet al rundelor din faza principală a Conference League:

Etapa 1: 2 octombrie

Etapa 2: 23 octombrie 2025

Etapa 3: 6 noiembrie 2025

Etapa 4: 27 noiembrie 2025

Etapa 5: 11 decembrie 2025

Etapa 6: 18 decembrie 2025