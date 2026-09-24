Tactica escaladării controlate: Ioan Mircea Pașcu analizează ultimatumul lui Trump pentru Iran

Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării și vicepreședinte al PE, a vorbit la emisiunea „Agenda Internațională” de la Adevărul, despre mesajul transmis de președintele Nicușor Dan la ONU în privința programului nuclear iranian, dar și despre strategia SUA în conflictul cu Iranul.

Ioan Mircea Pașcu a apreciat că mesajul transmis de Nicușor Dan la ONU privind necesitatea ca Iranul să nu dezvolte arma nucleară este unul important, în condițiile în care președintele României este, potrivit lui Pașcu, și membru în consiliul constituit de Donald Trump în privința Gazei.

„Înțeleg că președintele Dan este membru în acel consiliu constituit de președintele Trump în privința Gazei. Deci, o miză directă în conflictul respectiv. Acum, e bine că tot mai multe țări vin și susțin acest lucru. În același timp, hai să vedem cât de fezabilă e această chestiune”, a spus Pașcu.

Fostul ministru al Apărării a comparat situația Iranului cu cea a Coreei de Nord și a susținut că obținerea armei nucleare poate fi privită de un astfel de regim drept o garanție împotriva unor acțiuni externe.

„Vedeți, regimurile-paria, Coreea de Nord, ca să luăm un exemplu... Coreea de Nord a gândit probabil că, dacă au arma nucleară, nimeni nu se va lega de regimul lor și vor continua să trăiască liniștiți și să facă așa cum au trăit ei, comuniști. La fel bănuiesc că este și cu Iranul. Dacă vor obține arma nucleară, vă dați seama, asta va fi o garanție că nimeni nu se va lega de ei”, a afirmat Ioan Mircea Pașcu.

Acesta a amintit și acordul nuclear cu Iranul, la care Statele Unite au fost parte, dar pe care Donald Trump l-a denunțat în primul său mandat. Pașcu a relatat că, în perioada în care făcea parte din delegația Parlamentului European pentru relația cu Congresul american, a primit misiunea de a susține menținerea acordului.

Critici față de acordul UE–Iran

Ioan Mircea Pașcu a spus că a atras atenția, în Parlamentul European, asupra unei vulnerabilități a acordului cu Iranul, legată de sprijinul acordat de Teheran grupărilor non-statale din regiune.

„Când s-a discutat în Parlamentul European și a venit Federica Mogherini, care era pe vremea aia Înaltul Reprezentant, și a lăudat acest acord, eu am fost singurul care m-am ridicat. Am luat cuvântul și am spus: «Măsura acestui acord va fi ajutorul pe care Iranul îl dă mișcărilor non-statale din celelalte țări, dacă nu va interpreta acordul ca pe o mână liberă să le dea tot sprijinul»”, a relatat Pașcu.

Potrivit fostului vicepreședinte al Parlamentului European, Uniunea Europeană era interesată să reia relațiile economice și comerciale cu Iranul, iar această dorință a reprezentat motorul principal al acordului.

„Este foarte interesată. Dorința aceasta de a relua legăturile economice și comerciale cu Iranul a fost cea care a fost motorul principal al acelui acord. Ei trebuiau făcuți frecventabili”, a spus Ioan Mircea Pașcu.

„Israel are un interes major să elimine acest pericol și nu poate să o facă singur”

În ceea ce privește implicarea Israelului și a Statelor Unite în conflictul cu Iranul, Pașcu a afirmat că Israelul are un interes major în eliminarea pericolului reprezentat de programul nuclear iranian, dar că nu poate acționa singur.

„Israel are un interes major să elimine acest pericol și nu poate să o facă singur. Și atunci au făcut ce a fost posibil. Și i-au tras pe americani în joc. Și americanii au intrat”, a afirmat fostul ministru al Apărării.

Întrebat dacă Statele Unite au în prezent o strategie pentru a ieși din războiul cu Iranul, Pașcu a spus că, din ceea ce este vizibil, nu crede că există o astfel de strategie.

„Din ceea ce apare la suprafață, așa, mi-e greu să cred că ar fi o strategie. Adică n-a existat o strategie”, a spus el.

Pașcu a susținut că decizia de a lovi Iranul a fost una politică și a legat-o de discuțiile dintre Benjamin Netanyahu și Donald Trump.

„Pentagonul nu cred că a avut aici ceva. A fost o decizie politică. Netanyahu s-ar fi dus la Casa Albă și a reușit să-l convingă pe președintele Trump că, dacă vor lovi Iranul și vor înlătura conducerea, regimul se va prăbuși”, a afirmat Ioan Mircea Pașcu.

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Potrivit acestuia, amenințările administrației Trump ar putea avea și rolul de a-i determina pe iranieni să accepte negocieri.

„Președintele Trump vrea să-și întărească imaginea de negociator. Când ești negociator, aplici și amenințări. Și atunci, după părerea mea, cred că această amenințare cu anihilarea este făcută ca să-i fragilizeze, să spunem așa, pe iranieni, să vină la masa negocierilor”, a explicat Pașcu.

„E greu de dislocat un asemenea regim prin lovituri aeriene”

Fostul ministru al Apărării a pus sub semnul întrebării eficiența loviturilor aeriene în încercarea de a schimba regimul de la Teheran, argumentând că o astfel de operațiune ar presupune, în cele din urmă, prezența unor militari pe teren.

„E greu de dislocat un asemenea regim prin lovituri aeriene. Nimeni nu se predă unui avion. Și atunci îți trebuie soldați pe teren. Soldați pe teren nu vor pune, pentru că va fi un război mai rău decât războiul din Vietnam”, a declarat Pașcu.

Cele patru teme ale întâlnirii Trump–Xi

În ceea ce privește întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping, Pașcu a spus că specialiștii nu se așteaptă la rezultate surprinzătoare și că întâlnirea ar putea avea ca obiectiv menținerea relațiilor dintre cele două puteri într-o zonă care să evite o deteriorare suplimentară.

„Specialiștii sunt sceptici că se vor realiza niște lucruri surprinzătoare. Toți privesc această întâlnire ca pe o întâlnire în care ambele, conștiente că lucrurile se pot deteriora, vor vrea să mențină lucrurile plutind”, a spus el.

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Potrivit lui Pașcu, patru teme se află în centrul discuțiilor: comerțul, tehnologia, Teheranul și Taiwanul.

„Sunt patru chestiuni: comerțul, tehnologia, Teheranul și Taiwanul. Astea sunt cele patru chestiuni care vor fi discutate acum”, a precizat fostul oficial român.

În privința Iranului, Pașcu consideră că Statele Unite nu vor reuși să determine China să adopte o poziție împotriva Teheranului, în condițiile în care China continuă să primească petrol iranian.

„Nu îi vor convinge pe chinezi să ia atitudine împotriva Iranului, asta e părerea mea. S-ar putea, eventual, să îi folosească să pună, să spunem, o vorbă bună pentru negocierile cu Statele Unite. Altceva de genul ăsta nu”, a afirmat Pașcu.

Referitor la Taiwan, acesta a subliniat importanța insulei nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru statele din regiune.

„Vedeți că i-au aruncat sub autobuz, cum se spune, pe sud-coreeni, de dragul unei eventuale întâlniri cu liderul nord-coreean. Deci mi-e greu să anticipez că nu se va întâmpla ceva sau că se va întâmpla ceva. În orice caz, Taiwanul rămâne important nu numai pentru Statele Unite, rămâne important pentru Japonia, pentru Coreea de Sud, pentru Filipine, pentru toată zona respectivă”, a conchis Ioan Mircea Pașcu.