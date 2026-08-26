În septembrie se va sărbători, începând din acest an, Ziua Sportului Paralimpic în România. Deloc întâmplător, în aceeași zi va debuta prima ediție a Jocurilor Parasport, competiție națională la care se vor între peste 300 de performeri în zece sporturi paralimpice. Întrecerile se vor desfășura în șapte baze sportive din Capitală, iar accesul publicului la toate competițiile este gratuit.

Carol Eduard Novak (centru) a vorbit despre Parasport Games 2026 Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Data de 1 septembrie are, din acest an, o semnificație aparte pentru sportul paralimpic românesc. Prin Legea nr. 72/2026, prima zi de toamnă a devenit oficial Ziua Sportului Paralimpic în România. Și prin organizarea primei ediții a Jocurilor Parasport se marchează astfel și cea dintâi celebrare oficială a acestei date. Cu această ocazie, se vor afla împreună, pentru prima dată într-un singur eveniment multisport, sportivi, antrenori, federații, oficiali și susținători ai sportului paralimpic din România.

Organizatorii au precizat că „dincolo de competiție, Jocurile își propun să contribuie la construirea, în timp, a unei tradiții în jurul datei de 1 septembrie – o zi dedicată performanței paralimpice, sportivilor și comunității care se formează în jurul lor. Organizate de Comitetul Național Paralimpic, Jocurile vor reuni peste 500 de participanți – sportivi, antrenori, membri ai staff-urilor, oficiali și delegații. În program se regăsesc para tenis de masă, para înot, para atletism, para powerlifting, baschet în scaun rulant 3x3, para tir cu arcul, judo adaptat, tenis în scaun rulant, para climbing și para canoe”.

Prezent la conferința de presă dedicată competiției, Carol Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român, a spus: „Mai sunt câteva zile până la începerea Jocurilor Parasport ale României. Este un proiect pentru care s-a muncit enorm, cu multă dedicare, energie şi mai ales cu încrederea că putem construi ceva important pentru viitorul sportului paralimpic românesc. Şi există o semnificaţie aparte acestei perioade în care organizăm jocurile. Data de 1 septembrie este ziua oficială a sportului paralimpic naţional. O zi importantă pentru noi şi pentru întreaga comunitate paralimpică din România. Am dorit ca prima ediţie a Jocurilor Parasport a României să marcheze şi să sărbătorească această zi prin ceea ce ne reprezintă cel mai bine, prin sport, prin competiţie şi prin performanţă. (...) Vrem ca 1 septembrie să devină o zi cunoscută şi recunoscută în România ca o sărbătoare a sportului paralimpic, a performanţei şi a incluziunii. Iar faptul că anul acesta o sărbătorim odată cu prima ediţie Jocurilor Parasport a României are pentru noi o semnificaţie cu atât mai mare”.

Carol Eduard Novak a participat la 6 ediții ale Jocurilor Paralimpice Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Campionul paralimpic la ciclism a spus că ideea organizării acestor jocuri a apărut din experienţa personală. „Ca sportiv paralimpic, ca participant la şase ediţii ale Jocurilor Paralimpice, am avut de multe ori sentimentul că România nu este reprezentată la adevăratul său potenţial. Am ajuns la Jocurile Paralimpice şi am văzut ţări comparabile cu România venind cu delegaţii de 50, 60, 80 de sportivi. Iar noi ne simţeam mereu foarte puţini. Şi ne-am întrebat de foarte multe ori, oare de ce? De ce nu avem mai mulţi sportivi? De ce nu descoperim mai mulţi oameni cu potenţial? De ce nu reuşim să-i aducem către sport şi mai departe către marea performanţă? Există şi sigur foarte multe cauze. Una dintre ele a fost modul în care sportul paralimpic a fost organizat şi reprezentat de-a lungul timpului. Prea mult timp în România, sportul paralimpic a fost privit în primul rând ca o cauză socială şi mai puţin ceea ce este în realitate sport de performanţă”.

Jocurile Parasport debutează în 1 septembrie, la Centrul Național de Tenis „Simona Halep” al Federației Române de Tenis, cu proba de tenis în scaun rulant, urmat de antrenamentele de para atletism pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”. Din 2 septembrie, programul continuă cu noi competiții și îi aduce în prim-plan pe câțiva dintre cei mai titrați sportivi ai primei ediții.

Printre sportivii de urmărit la prima ediție se numără Bobi Simion, lider mondial în clasamentul ITTF World Para – Clasa 6 și sportiv cu trei participări la Jocurile Paralimpice. El va intra în competiția de para tenis de masă în 2 septembrie, la CS Olimpia București, iar finala este programată a doua zi.

La para climbing, Răzvan Nedu vine cu titlul de campion mondial, cucerit la Seoul în 2025, și va putea fi urmărit în calificările din 3 septembrie și în finala din 4 septembrie, la sala Vertical Spirit.

La para atletism, Octavian Tucaliuc, locul 6 la Campionatul Mondial de la New Delhi 2025 și participant la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, va concura la aruncarea suliței pe 2 septembrie, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”.

Printre sportivii prezenți la prima ediție se numără și Petru Pungă, la baschet 3x3 în scaun rulant, Dumitru Șandru, la para canoe, Anda-Valentina Arghir, la para tir cu arcul, Adrian Moldoveanu, la para powerlifting, și Flavian Crăciun, la tenis în scaun rulant.