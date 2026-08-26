 Participare record la Parasport Games, peste 300 de sportivi se vor întrece în București | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Participare record la Parasport Games, peste 300 de sportivi se vor întrece în București

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În septembrie se va sărbători, începând din acest an, Ziua Sportului Paralimpic în România. Deloc întâmplător, în aceeași zi va debuta prima ediție a Jocurilor Parasport, competiție națională la care se vor între peste 300 de performeri în zece sporturi paralimpice. Întrecerile se vor desfășura în șapte baze sportive din Capitală, iar accesul publicului la toate competițiile este gratuit.

Carol Eduard Novak (centru) a vorbit despre Parasport Games 2026
Carol Eduard Novak (centru) a vorbit despre Parasport Games 2026 Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Data de 1 septembrie are, din acest an, o semnificație aparte pentru sportul paralimpic românesc. Prin Legea nr. 72/2026, prima zi de toamnă a devenit oficial Ziua Sportului Paralimpic în România. Și prin organizarea primei ediții a Jocurilor Parasport se marchează astfel și cea dintâi celebrare oficială a acestei date. Cu această ocazie, se vor afla împreună, pentru prima dată într-un singur eveniment multisport, sportivi, antrenori, federații, oficiali și susținători ai sportului paralimpic din România.

Organizatorii au precizat că „dincolo de competiție, Jocurile își propun să contribuie la construirea, în timp, a unei tradiții în jurul datei de 1 septembrie – o zi dedicată performanței paralimpice, sportivilor și comunității care se formează în jurul lor. Organizate de Comitetul Național Paralimpic, Jocurile vor reuni peste 500 de participanți – sportivi, antrenori, membri ai staff-urilor, oficiali și delegații. În program se regăsesc para tenis de masă, para înot, para atletism, para powerlifting, baschet în scaun rulant 3x3, para tir cu arcul, judo adaptat, tenis în scaun rulant, para climbing și para canoe”.

Prezent la conferința de presă dedicată competiției, Carol Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român, a spus: „Mai sunt câteva zile până la începerea Jocurilor Parasport ale României. Este un proiect pentru care s-a muncit enorm, cu multă dedicare, energie şi mai ales cu încrederea că putem construi ceva important pentru viitorul sportului paralimpic românesc. Şi există o semnificaţie aparte acestei perioade în care organizăm jocurile. Data de 1 septembrie este ziua oficială a sportului paralimpic naţional. O zi importantă pentru noi şi pentru întreaga comunitate paralimpică din România. Am dorit ca prima ediţie a Jocurilor Parasport a României să marcheze şi să sărbătorească această zi prin ceea ce ne reprezintă cel mai bine, prin sport, prin competiţie şi prin performanţă. (...) Vrem ca 1 septembrie să devină o zi cunoscută şi recunoscută în România ca o sărbătoare a sportului paralimpic, a performanţei şi a incluziunii. Iar faptul că anul acesta o sărbătorim odată cu prima ediţie Jocurilor Parasport a României are pentru noi o semnificaţie cu atât mai mare”.

Carol Eduard Novak a participat la 6 ediții ale Jocurilor Paralimpice
Carol Eduard Novak a participat la 6 ediții ale Jocurilor Paralimpice Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Campionul paralimpic la ciclism a spus că ideea organizării acestor jocuri a apărut din experienţa personală. „Ca sportiv paralimpic, ca participant la şase ediţii ale Jocurilor Paralimpice, am avut de multe ori sentimentul că România nu este reprezentată la adevăratul său potenţial. Am ajuns la Jocurile Paralimpice şi am văzut ţări comparabile cu România venind cu delegaţii de 50, 60, 80 de sportivi. Iar noi ne simţeam mereu foarte puţini. Şi ne-am întrebat de foarte multe ori, oare de ce? De ce nu avem mai mulţi sportivi? De ce nu descoperim mai mulţi oameni cu potenţial? De ce nu reuşim să-i aducem către sport şi mai departe către marea performanţă? Există şi sigur foarte multe cauze. Una dintre ele a fost modul în care sportul paralimpic a fost organizat şi reprezentat de-a lungul timpului. Prea mult timp în România, sportul paralimpic a fost privit în primul rând ca o cauză socială şi mai puţin ceea ce este în realitate sport de performanţă”.

Jocurile Parasport debutează în 1 septembrie, la Centrul Național de Tenis „Simona Halep” al Federației Române de Tenis, cu proba de tenis în scaun rulant, urmat de antrenamentele de para atletism pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”. Din 2 septembrie, programul continuă cu noi competiții și îi aduce în prim-plan pe câțiva dintre cei mai titrați sportivi ai primei ediții.

Printre sportivii de urmărit la prima ediție se numără Bobi Simion, lider mondial în clasamentul ITTF World Para – Clasa 6 și sportiv cu trei participări la Jocurile Paralimpice. El va intra în competiția de para tenis de masă în 2 septembrie, la CS Olimpia București, iar finala este programată a doua zi.

La para climbing, Răzvan Nedu vine cu titlul de campion mondial, cucerit la Seoul în 2025, și va putea fi urmărit în calificările din 3 septembrie și în finala din 4 septembrie, la sala Vertical Spirit.

La para atletism, Octavian Tucaliuc, locul 6 la Campionatul Mondial de la New Delhi 2025 și participant la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, va concura la aruncarea suliței pe 2 septembrie, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”.

Printre sportivii prezenți la prima ediție se numără și Petru Pungă, la baschet 3x3 în scaun rulant, Dumitru Șandru, la para canoe, Anda-Valentina Arghir, la para tir cu arcul, Adrian Moldoveanu, la para powerlifting, și Flavian Crăciun, la tenis în scaun rulant.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Noi modificări la legea salarizării. Ce s-a schimbat în ultima variantă - surse
stirileprotv.ro
image
Petrișor Peiu, EXCLUSIV după adoptarea Legii ANI. Își va anunța „cel mai probabil” demisia de la conducerea grupului senatorial AUR, pe 1 septembrie și susține că e victima unui complot în interiorul partidului: „pare că mi s-a înscenat chestia asta/ dacă nu mai au nevoie de mine, asta e/ am anunțat din timp că nu voi fi în București, absența mea nu are legătură cu votul”
gandul.ro
image
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
mediafax.ro
image
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa după scandalul cu Dinamo! Exclusiv
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu, decizie surprinzătoare la 70 de ani. A făcut chiar el anunțul
gsp.ro
image
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
digisport.ro
image
Cabral, primele imagini din vacanță alături de cei doi copii! „Să-și consume energia până rămân doar pe avarii”
click.ro
image
Plaja Olimp a fost evacuată. O dronă cu explozibil a fost detonată chiar între șezlonguri
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona
observatornews.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
cancan.ro
image
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
ANAF, avertisment pentru firmele care folosesc numerar. Limitele și regulile pentru plățile cash în 2026
playtech.ro
image
Petrolul încearcă o nouă „șmecherie” în dosarul de insolvență. Miza e de 5 milioane de euro!
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
digisport.ro
image
Aceste obiceiuri zilnice îți îmbunătățesc sănătatea metabolică și reduc riscul de diabet
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru în Ucraina. Ținuta este creată de Andreea Raicu
romaniatv.net
image
Bolojan le-a pus gând rău pensionarilor! Anunț privind pensiile după 2027
mediaflux.ro
image
Cine-a participat la „cina de adio” a lui Bîrligea: „O seară în care emoțiile ne-au cuprins pe toți”
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Pescobar va face show la TV! Cu ce post a semnat
click.ro
image
Nouă dintre cele mai bune seriale de urmărit în luna septembrie
click.ro
image
Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile”
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”
image
Pescobar va face show la TV! Cu ce post a semnat

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori