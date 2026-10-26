Kimi Antonelli, la un pas de titlul mondial la doar 20 de ani! A câștigat Marele Premiu al SUA, dar următoarea cursă este decisivă

Pilotul italian Kimi Antonelli, de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite și este foarte aproape de a deveni campion mondial în Formula 1.

Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite Foto: Mediafax

Italianul ar fi putut să-și asigure titlul încă de la cursa din Austin, Texas, dacă George Russell ar fi terminat pe locul 9, iar Lewis Hamilton nu ar fi prins primele cinci poziții. Cum aceste condiții nu au fost îndeplinite, lupta pentru titlu continuă, însă Antonelli este marele favorit.

La doar 20 de ani, pilotul Mercedes are șansa ca, la următoarea etapă, să intre în istorie drept cel mai tânăr campion mondial din Formula 1. Recordul actual îi aparține lui Sebastian Vettel, care a câștigat primul său titlu la vârsta de 23 de ani. Podiumul cursei de la Austin a fost completat de Charles Leclerc, pilotul Ferrari, și Max Verstappen, de la Red Bull Racing.

De ce rezultate are nevoie Antonelli pentru a câștiga titlul

Kimi Antonelli poate câștiga titlul mondial în Formula 1 chiar weekendul următor, la Marele Premiu al Mexicului, programat pe 1 noiembrie, pe circuitul Autodromo Hermanos Rodriguez. După victoria obținută la Austin, în Statele Unite, Antonelli are un avans de 123 de puncte față de coechipierul său, George Russell. Cu toate etapele rămase în calendar, inclusiv cele din Qatar și Abu Dhabi, mai sunt doar 125 de puncte puse în joc, conform G4media.ro.

Cea mai simplă variantă pentru Antonelli este să termine cel puțin pe locul 9 în Mexic. O astfel de clasare i-ar aduce punctele de care are nevoie pentru a-și asigura matematic titlul, indiferent de rezultatele rivalilor.

Există însă și alte scenarii. Dacă Antonelli încheie cursa pe locul 10, Russell trebuie să câștige Marele Premiu al Mexicului pentru a păstra lupta pentru titlu deschisă. Dacă britanicul nu se impune, italianul devine campion.

Antonelli poate câștiga titlul chiar și dacă termină în afara primelor zece locuri. Pentru asta, este suficient ca nici Russell, nici Lewis Hamilton să nu câștige cursa din Mexic. Așadar, Russell are o singură variantă pentru a mai amâna deznodământul: trebuie să câștige în Mexic. Orice alt rezultat îl poate transforma pe Antonelli în campion mondial încă de weekendul următor.

Top 10 în Marele Premiu al SUA