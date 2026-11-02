 Erik ten Hag spune că n-ar fi imposibil ca Manchester United să retrogadeze | adevarul.ro
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Erik ten Hag spune că n-ar fi imposibil ca Manchester United să retrogadeze

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Fost antrenor al echipei engleze de fotbal Manchester United, Erik ten Hag a declarat că retrogradarea este o posibilitate reală în condițiile echilibrului valoric din Premier League. Gruparea a pierdut cu 0-2 în faţa celor de la Chelsea, sâmbătă, fiind acum cu un loc deasupra echipelor aflate pe locurile retrogradante.

Erik ten Hag a cucerit ultimele trofee pentru Manchester United
Erik ten Hag a cucerit ultimele trofee pentru Manchester United Foto: EPAImages

Formația din capitala Regarului Unit s-a impus prin golurile lui Morgan Rogers (min. 50) şi Col Palmer (min. 64, din penalty). E de menționat că portarul lui United, Lisandro Martinez, l-a lovit în faţă pe Wesley Fofana la un corner şi a văzut cartonaş roşu.

Manchester United se află pe locul 17 în clasamentul Premier League, având numai 7 puncte după nouă meciuri. Gruparea se află deasupra lui Crystal Palace, care ocupă un loc retrogradabil, la doar un gol diferenţă. United nu a mai câştigat de nouă meciuri, aceasta fiind cea mai lungă perioadă sterilă a „Diavolillor roşii” din 1984, potrivit companiei Opta Analyst.

Consiliul de conducere al lui Manchester United a decis să continue cu actualul antrenor Michael Carrick şi pentru meciul cu Chelsea, după înfrângerea de pe teren propriu cu Bournemouth (0-3) şi meciul pierdut cu 1-4 în faţa echipei italiene Como în Liga Campionilor.

Întrebat despre posibilitatea ca echipa pe care a antrenat-o nu cu mult timp în urmă să retrogradeze pentru prima dată după o jumătate de secol, Erik ten Hag a răspus pentru ESPN: „În Premier League este cu certitudine posibil, pentru că toate echipele sunt puternice. Sunt toţi antrenori buni. Iar dacă ajungi pe partea greşită şi intri într-un cerc vicios, da, apoi poate deveni foarte, foarte dificil”.

Olandezul a venit la Manchester United în 2022 şi a dus echipa de pe Old Trafford la victorii în Cupa Angliei şi Cupa Ligii, fiind demis în 2024. „Înainte să ajung eu şi staff-ul meu, Manchester United nu mai câştigase un trofeu de şase ani”, a amintit antrenorul care a fost numit director tehnic al formaţiei olandeze FC Twente înaintea debutului campionatului 2026/2027. „Priviţi unde se află acum”, a adăugat Erik ten Hag.

Manchester United va juca, marţi, pe Old Trafford, cu AS Roma, în Liga Campionilor, după care, duminică, va evolua împotriva celor de la Aston Villa, în Premier League.

Arsenal Londra e lider în Premier League

Pe de altă parte, Arsenal Londra a preluat conducerea în campionatul de fotbal al Angliei, după ce a reuşit să se impună la limită (1-0) în derby-ul cu FC Liverpool, disputat duminică pe stadionul Anfield, în etapa a 9-a. Unicul gol a fost reușit de atacantul german Kai Havertz (min. 16).

Gruparea londoneză nu mai câştigase la Liverpool, în Premier League, din septembrie 2012, o perioadă în care Arsene Wenger era antrenor, iar Mikel Arteta (actualul tehnician) era căpitanul echipei.

Cu 24 de puncte acumulate, Arsenal a preluat conducerea în clasament, devansând-o pe Manchester City (locul 2, cu 21 de puncte), formaţie învinsă sâmbătă pe teren propriu, cu 1-0, de Brighton (locul 3, cu 19 puncte).

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