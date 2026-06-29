Starul lui Manchester United, „doborât la pământ” după accidentarea devastatoare de la Mondial: „Cel mai rău lucru cu care se poate confrunta un fotbalist!”

Manuel Ugarte se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale, după accidentarea gravă suferită la Cupa Mondială, care îl va ține departe de teren pentru o perioadă îndelungată. Accidentarea îi dă peste cap, implicit, și planurile legate de viitorul său la nivel de club.

Mijlocașul uruguayan al lui Manchester United s-a accidentat în timpul partidei cu Spania din faza grupelor, suferind de o leziune la ligamentele genunchiului. Imaginile de la finalul fazei au fost dramatice. Fotbalistul a părăsit terenul pe targă, vizibil afectat și cu mâinile la față.

După primele evaluări efectuate de staff-ul medical al naționalei Uruguayului, Ugarte urmează să ajungă în Anglia pentru investigații suplimentare. Primele verificări indică o absență de pe teren care s-ar putea prelungi până la finalul acestui an.

„Să ajung la pământ mă va face mai puternic!”

În ciuda loviturii primite, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a transmis un mesaj optimist. Este pregătit să înceapă recuperarea și își propune să revină mai puternic după această perioadă dificilă.

„Au trecut câteva zile de când s-a întâmplat totul. Să suferi cea mai gravă accidentare cu care se poate confrunta un fotbalist, într-unul dintre cele mai importante meciuri din istoria țării mele, și să văd că se termină așa, fără să pot rămâne pe teren și să-mi susțin colegii până la fluierul final, este ceva ce va rămâne cu mine toată viața. Să ajung la pământ mă va face mai puternic din toate punctele de vedere și chiar cred asta.

Fără îndoială, când viața vrea să te oprești, găsește o modalitate să-ți arate acest lucru. Depinde de mine să văd partea bună a acestei situații. Succesul în viață înseamnă să o iei de la capăt de fiecare dată când cazi. Sunt extrem de recunoscător federației uruguayene și celor de la United pentru că mi-au fost alături din primul moment. Un mare mulțumesc și familiei mele, prietenilor și tuturor celor care mi-au trimis mesaje de susținere în această perioadă. Voi reveni mai puternic!”, a transmis fotbalistul lui Manchester United, pe rețelele de socializare.

Accidentarea îi complică și viitorul la Manchester United

Accidentarea suferită de Manuel Ugarte ar putea avea consecințe importante și asupra situației sale contractuale de la Manchester United. Mijlocașul uruguayan se afla deja într-o poziție delicată, fiind inclus, deja, pe lista jucătorilor de care clubul ar vrea să se descotorosească.

În această situație delicată, un eventual transfer pare puțin probabil în această perioadă de mercato. Astfel, Ugarte ar putea continua pe Old Trafford cel puțin până la deschiderea ferestrei de transferuri din iarnă.