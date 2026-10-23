Casa unei vedete de la Manchester United a fost spartă de hoți

O nenorocire nu vine niciodată singură! Revenit în Anglia după meciul pe care echipa lui, Manchester United, l-a pierdut (1-4), cu Como, Bruno Fernandes a aflat că locuința sa a fost vizitată de hoți... Vecinii săi au alertat poliția, însă infractori au reușit să fugă.

Bruno Fernandes a trăit un coșmar în Italia, iar apoi a aflat că i-a fost spartă casa Foto: EPAImages

Familia căpitanului echipei Manchester United nu se afla în casă în acea seară. Potrivit declarațiilor oferite de Poliția din Cheshire, trei indivizi au profitat de absența portughezului pentru a pătrunde în locuința acestuia, miercuri, în jurul orei 20.30. Aceștia au plecat de acolo cu bijuterii și alte bunuri de valoare. Alertați de vecini, polițiștii au sosit la fața locului prea târziu pentru a-i prinde pe făptași.

Deocamdată, poliția n-a oferit multe informații despre acest caz. „Ancheta se află într-un stadiu incipient și suntem hotărâți să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i identifica pe cei responsabili”, a declarat pentru ESPN inspectorul-șef David Jarvis.

Modul în care s-a opertat este deja bine cunoscut. Practic, hoții profită de faptul că fotbaliști cunoscuți pleacă de acasă pentru a disputa meciuri. De altfel, Bruno Fernandes nu este primul fotbalist din Anglia care cade victimă unui astfel de infracțiuni. Rúben Dias a trecut printr-o experiență similară în ianuarie 2026, pe când se afla în Turcia cu Manchester City pentru un meci împotriva lui Galatasaray.

Printre fotbaliștii din Anglia ale căror locuințe au fost călcate de hoți se mai numără Jack Grealish, Raheem Sterling şi Riyad Mahrez.