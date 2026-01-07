Fanul care nu se tunde până ce Manchester United nu câștigă cinci meciuri la rând a primit o coafură nouă

Echipa engleză de fotbal Manchester United nu izbutește să iasă din pasa proastă. Este pe locul 6 în Premier League, la 17 puncte de liderul Arsenal Londra, după 20 de etape, iar managerul portughez Ruben Amorim (40 de ani) tocmai a fost dat afară. Iar suporterii sunt exasperați și nu văd nicio rază de speranță.

Un suporter anume așteaptă cu nerăbdare ca problemele „diavolilor” să ia sfârșit cât mai iute posibil.

Este vorba despre Theunitedstrand, cunoscut pe rețelele de socializare pentru că este fanul care nu se tunde până când Manchester United nu câștigă cinci meciuri la rând.

Recent, el a mers la coafor pentru o aranjarea specială a părului, care a tot crescut și îi împiedica vederea.

Suporterul respectiv s-a tuns ultima oară pe 5 octombrie 2024.