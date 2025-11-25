Scenă ireală la meciul de fotbal Manchester United - Everton: și-a pălmuit colegul și a fost eliminat!

Un incident senzațional s-a petrecut pe Old Trafford, luni seară, la meciul de fotbal Manchester United - Everton 0-1. Idrissa Gueye, un jucător-cheie al lui Everton, a fost eliminat în minutul 13 al meciului împotriva „diavolilor roșii” pentru o palmă dată unui coleg.

Mijlocașul senegalez în vârstă de 36 de ani îl plesnise pe coechipierul său, Michael Keane. Deși a jucat în 10 oameni timp de peste 80 de minute, Everton a reușit să câștige cu 1-0, impulsionată de un gol marcat în minutul 29 de Kieran Dewsbury-Hall și salvată în repriza secundă de paradele lui Jordan Pickford. Meciul a închis etapa cu numărul 12 din Premier League.

Momentul de nebunie al senegalezului

Portughezul Bruno Fernandes, de la United, a fost aproape să marcheze cu un șut cu piciorul drept din interiorul careului, în urma unui contraatac al lui Mbeumo, când Gueye s-a dezlănțuit cu furie împotriva colegilor din apărare. A țipat la oricine se afla în raza sa de acțiune.

Keane, un alt jucător experimentat de la Everton, în vârstă de 32 de ani, s-a apropiat de el, iar cei doi au început un schimb de replici evident aprins. Keane și-a apropiat fața de cea a coechipierului său, care a continuat să țipe la el și, la un moment dat, l-a împins. Gueye a răspuns lovindu-și coechipierul peste față cu mâna stângă, în timp ce continuau să se certe.

Arbitrul era chiar în spatele lor și a văzut totul: a dat un cartonaș roșu direct, ceea ce a dezlănțuit și mai mult furia lui Gueye, abia stăvilită de portarul Pickford. Gueye nu mai fusese eliminat într-un meci din Premier League din 2017. Din 2008, însă, niciun jucător nu mai fusese eliminat pentru că a lovit un coechipier.

Decizia arbitrului primit OK-ul de la VAR. Câteva minute mai târziu, pe X, Premier League a explicat că „eliminarea lui Gueye pentru conduită violentă a fost revizuită și confirmată de VAR: acțiunea este considerată o lovitură clară adusă lui Keane”. Everton, care îl pierduse pe căpitanul Seamus Coleman din cauza unei accidentări în minutul 10, a continuat meciul cu 10 oameni împotriva a 11 și s-a descurcat de minune.