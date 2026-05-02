Revine cu forțe proaspete! Emma Răducanu mizează din nou pe omul ei de succes. A reluat colaborarea cu antrenorul care a făcut-o regină la US Open

Emma Răducanu a reluat pentru scurt timp colaborarea cu antrenorul Andrew Richardson, cel care a ghidat-o în perioada în care a câștigat surprinzător titlul la US Open, pe când era încă foarte tânără și venită din calificări.

Înainte de revenirea în competiții, inclusiv turneul de la Roma de săptămâna viitoare, jucătoarea de 23 de ani s-a pregătit o perioadă scurtă în Spania, la Academia Ferrer, aflată lângă Benidorm. Acolo, Richardson ocupă funcția de director de tenis, în cadrul academiei fondate de fostul mare jucător David Ferrer.

Echipa Emmei a explicat că această alegere a venit din dorința de a se adapta mai bine la jocul pe zgură, înaintea turneelor europene. Faptul că are o relație bună și mai veche cu Richardson a făcut ca această variantă de pregătire să fie una firească. În acest moment, nu există însă planuri clare ca cei doi să continue colaborarea pe termen lung, nici pe durata sezonului de zgură, nici după acesta.

Emma Răducanu revine treptat pe teren

Tânăra se pregătește pentru participarea la turneul de la Roma, sperând să fie complet aptă pentru Openul Italiei de săptămâna viitoare. Sâmbătă, ea va face un antrenament la complexul Foro Italico, unde urmează să joace și un set de pregătire cu jucătoarea germană Eva Lys. Fiind cap de serie, Răducanu va intra direct în turul al doilea, ceea ce înseamnă că va debuta abia joi în competiție.

Ultima ei apariție oficială a fost la începutul lunii martie, la Indian Wells. De atunci, ea a lucrat cu sprijinul lui Alexis Canter, după despărțirea de antrenorul Francisco Roig, colaborare încheiată după Australian Open. Între timp, Răducanu a declarat că este deschisă ideii de a lucra din nou cu un antrenor principal, însă încă nu a găsit cea mai bună opțiune.