Emma Răducanu, cunoscută pentru „infidelitățile nebune față de antrenori”. Spaniolii au spus tot adevărul

Emma Răducanu a dat lovitura la doar 18 ani, când a câștigat titlul US Open 2021. A fost o surpriză uriașă pentru toată lumea, fanii crezând că urmează o carieră plină de trofee în circuitul WTA pentru sportivă. Până acum, însă, acel titlu a rămas singurul din palmaresul ei.

După succesul de la New York, lucrurile nu au mers conform planului. Deși a devenit foarte cunoscută și a semnat contracte importante de imagine, rezultatele ei din teren nu au mai fost la același nivel.

Un motiv adesea invocat este faptul că și-a schimbat foarte des antrenorii. De fiecare dată când părea că începe un nou proiect, colaborarea se încheia rapid. Lipsa de stabilitate din echipa ei a făcut dificilă construirea unui progres constant. Până în prezent, Emma a schimbat nu mai puțin de zece tehnicieni și este recunoscută pentru „infidelitățiile sale nebune față de antrenori”, conform mundodeportivo.com.

Lista de antrenori continuă

Cea mai recentă ruptură din echipa Emma Răducanu a fost cu antrenorul spaniol Francis Roig. După eliminarea rapidă de la Australian Open, jucătoarea a explicat că între ei au existat diferențe clare de viziune. Tehnicianul catalan, cunoscut pentru colaborarea îndelungată cu Rafael Nadal, și-ar fi dorit schimbări importante în modul ei de joc și de pregătire. Colaborarea nu a rezistat însă decât jumătate de an.

Și mai scurtă a fost relația profesională cu slovacul Vlado Platenik, care a stat în staff-ul tinerei doar două săptămâni.

Povestea schimbărilor dese a început încă din 2021

După apariția spectaculoasă de la Wimbledon Championships, unde lucra cu Nigel Sears, drumurile lor s-au despărțit la scurt timp. A urmat Andrew Richardson, antrenorul alături de care a cucerit US Open, dar nici această colaborare nu a continuat.

Lista tehnicienilor cu care a lucrat ulterior este lungă: Torben Beltz, Dmitry Tursunov, Sebastian Sachs sau Nick Cavaday. În momente mai dificile, a apelat din nou la sprijinul lui Mark Petchey, care o mai ajutase și în trecut.

Va fi însoțită de Mark Petchey la Indian Wells

Petchey urmează să o însoțească la turneul Indian Wells Open, însă fără un contract pe termen lung. El continuă activitatea de comentator TV și a rămas deschis să o sprijine ori de câte ori programul îi permite. Răducanu a transmis că nu se grăbește să numească un antrenor permanent. Va primi sfaturi punctuale de la Petchey la antrenamente, iar partenerul ei de pregătire, Alexis Canter, va rămâne alături de ea pe teren.