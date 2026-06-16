Emma Răducanu, surprinsă în brațele unui bărbat cu 9 ani mai în vârstă, după ce a pierdut finala de la Queen’s

Emma Răducanu (23 de ani) a fost învinsă în finala turneului de la Queen’s de către Donna Vekic, din Croația. Partida a avut două seturi complet diferite: în primul, Vekic a dominat clar și a câștigat fără emoții, scor 6-0, în timp ce în al doilea set jocul a fost mult mai echilibrat și s-a ajuns la tie-break, unde tot jucătoarea croată a reușit să se impună. Scorul final a fost 6-0, 7-6.

La scurt timp după înfrângere, Emma Răducanu a fost surprinsă într-un moment de relaxare în Londra, în parcul Battersea din sud-vestul orașului. Ea a apărut alături de noul său partener, John Friend, specialist în PR, care este cu 9 ani mai în vârstă.

„Nu păreau deloc stânjeniți că sunt afectuoși în public!”

Cei doi își zâmbeau neîncetat, dinamica dintre ei fiind una foarte activă. Atingerile tandre nu au lipsit din peisaj, alături de îmbrățișările romantice și zâmbetele contagioase.

„Emma și partenerul ei păreau că nu au nicio grijă în lume în timp ce se plimbau printre oameni. Erau evident foarte îndrăgostiți unul de celălalt. N-ai fi zis că, cu doar câteva ore înainte, ea suferise o înfrângere pe teren. Orice dezamăgire părea că a dispărut în timp ce se îmbrățișau. Cu siguranță nu păreau deloc stânjeniți că sunt afectuoși în public, deși erau multe alte persoane în jur!”, a declarat unul dintre trecători, conform The Sun.