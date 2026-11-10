Situație disperată în Qatar! Formația lui Răzvan Lucescu a primit interdicție la transferuri pentru trei perioade de mercato

O situație complicată a apărut la Al-Sadd, formația antrenată de Răzvan Lucescu. Clubul din Qatar a fost sancționat de FIFA din cauza unor datorii neachitate și nu va putea aduce fotbaliști noi în următoarele trei perioade de transferuri, dacă nu rezolvă problemele financiare.

Răzvan Lucescu Foto: Facebook

Vestea vine într-un moment în care tehnicianul român încearcă să își construiască propria echipă și să își îndeplinească obiectivele stabilite la semnarea contractului. Interdicția îi limitează momentan posibilitatea de a-și completa lotul cu jucători noi, atât din Qatar, cât și din străinătate.

Există însă și o veste bună pentru conducerea clubului

Sancțiunea nu înseamnă automat că Al-Sadd va trebui să stea pe loc în toate cele trei perioade de mercato. FIFA poate ridica interdicția dacă gruparea din Doha își achită restanțele financiare și respectă condițiile impuse. Prin urmare, oficialii au posibilitatea să rezolve problema înainte de următoarea fereastră de transferuri, conform fanatik.ro.

Răzvan Lucescu a ajuns la Al-Sadd în vara anului 2026, după despărțirea de PAOK Salonic, echipă alături de care a petrecut mai mulți ani. Antrenorul român a semnat o înțelegere valabilă până în 2028 și i-a luat locul lui Roberto Mancini pe banca tehnică. Misiunea sa este să readucă formația în lupta pentru trofee și să obțină rezultate importante în Liga Campionilor Asiei.

În campionatul din Qatar, Al-Sadd ocupă poziția a treia, cu 18 puncte acumulate în primele nouă etape. Echipa pregătită de Lucescu se află la trei puncte în spatele liderului Al-Rayyan, chiar formația care i-a administrat una dintre cele mai dureroase înfrângeri din acest sezon.

Cele două rivale s-au întâlnit într-un meci spectaculos, încheiat cu scorul de 4-3 pentru Al-Rayyan. Al-Sadd a avut parte de un început de coșmar și a primit patru goluri în numai 28 de minute. Până acum, formația lui Răzvan Lucescu a înregistrat șase victorii și trei înfrângeri în campionat.