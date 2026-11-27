Arbitrul sirian Hanna Hattab se află în centrul unui scandal după prestația controversată din partida Gol Gohar - Al Jazira (echipă antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu), câștigată de formația din Emirate cu 1-0, în AFC Champions League Two.

Cosmin Olăroiu Foto: EPA

Acuzat că ar fi intrat pe teren sub influența alcoolului, Hattab a negat și a anunțat că va recurge la măsuri legale pentru a-și apăra numele.

În apărarea sa a apărut și o altă ipoteză

Un jurnalist din presa asiatică susține că arbitrul ar fi avut o problemă de glicemie, care i-ar fi influențat comportamentul. Federația siriană a cerut o evaluare medicală pentru a lămuri circumstanțele incidentului. Suspiciunile au fost alimentate de câteva momente inexplicabile din timpul jocului, inclusiv un cartonaș galben acordat portarului lui Al Jazira pentru o intervenție la mare distanță de locul în care se afla acesta.

Hattab a devenit rapid subiect de discuție pe internet, după ce imaginile în care părea că nu se poate concentra au fost distribuite masiv. Acesta a fost scos de pe teren la pauză, fiind înlocuit de arbitrul de rezervă.

„Îmi rezerv pe deplin dreptul de a lua toate măsurile legale și judiciare!”

După apariția acuzațiilor, centralul a publicat o declarație pe Facebook, în care a respins speculațiile și a avertizat că va acționa în instanță împotriva celor care au răspândit informații ce îi afectează reputația.

„Confirm că viața personală și de familie nu este responsabilitatea altora și nu reprezintă un joc aflat la dispoziția lor. Religia, rațiunea și morala nu permit încălcarea vieții private a oamenilor sau defăimarea acestora. Îmi rezerv pe deplin dreptul de a lua toate măsurile legale și judiciare împotriva oricărei persoane care a publicat, a făcut declarații sau a contribuit la insultarea și defăimarea mea, indiferent de funcția sau statutul acesteia, fie că vorbim despre o persoană, o instituție sau o organizație sportivă!”, a transmis Hanna Hattab.