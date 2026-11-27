Edi Iordănescu (48 de ani) a vorbit pentru prima dată în fața jurnaliștilor englezi după ce a preluat conducerea tehnică a lui Watford.

Edi Iordănescu (48 de ani) Foto: Instagram @watfordfcofficial

Tehnicianul a sosit în Anglia miercuri, iar primul test oficial îl va avea sâmbătă, 29 noiembrie, când Watford o întâlnește pe Derby County, de la ora 17:00.

Noul antrenor a explicat ce îl așteaptă în Championship și a revenit asupra deciziei de a nu semna un nou contract cu Federația Română de Fotbal după EURO 2024.

Iordănescu: „Am vrut să înțeleg foarte clar obiectivele clubului!”

Iordănescu a identificat timpul scurt pe care îl are la dispoziție drept una dintre principalele dificultăți. În loc să le promită suporterilor o redresare rapidă, antrenorul a preferat să pună accentul pe muncă și pe rezultatele care trebuie să confirme progresul echipei.

„Sunt mândru, onorat și fericit că sunt aici. În același timp, sunt conștient de provocarea care există. Cred că experiența dobândită de mine mă va ajuta. Am găsit oameni de calitate aici, care ne pot ajuta să redresăm situația actuală și să începem să producem rezultate. Nu vreau să fac promisiuni. Știu că fanii nu sunt fericiți acum, iar cuvintele mele nu ar fi suficiente. E nevoie de fapte și de multă muncă.

Cel mai mare inamic al meu, în acest moment, este timpul. Trebuie să fac lucrurile să meargă, iar astăzi este prima mea zi cu întreaga echipă la antrenament. E nevoie să acționăm rapid pentru a redresa situația. Am vrut să înțeleg foarte clar obiectivele clubului. Când am dat răspunsul final, am fost conștient de tot ceea ce va urma. Sunt încrezător că putem face lucruri bune împreună. Mizez pe potențialul echipei, care este una dintre cele mai tinere din campionat!”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul conferinței de presă, potrivit Watford Observer.

Misiunea românului nu va fi deloc simplă. Watford se află pe poziția a 20-a în clasament, la mică distanță de zona retrogradării, și are un bilanț îngrijorător: 10 eșecuri în ultimele 15 meciuri de campionat.

Încă 4 ani pe banca naționalei. De ce a refuzat propunerea FRF

După EURO 2024, Federația Română de Fotbal i-a oferit fostului selecționer un nou contract, valabil pentru încă patru ani. Acesta a ales însă să nu continue la națională, fiind hotărât să se întoarcă pe banca unei echipe de club. Tehnicianul a explicat că îi lipsea contactul zilnic cu fotbaliștii, dar și posibilitatea de a participa direct la antrenamente și de a urmări îndeaproape evoluția acestora.

„La echipa națională am obținut cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani. După 8 ani fără calificări la turneele finale, am avut o campanie preliminară fantastică, iar în grupă am fost neînvinși și am avut cea mai bună apărare. Am înfruntat și Elveția, care era o echipă foarte bună. La EURO 2024, am câștigat grupa contra Belgiei, Slovaciei și Ucrainei. A fost fantastic, oamenii au ieșit în stradă. A existat o propunere de a-mi prelungi contractul pentru încă 4 ani. Cu tot respectul pentru națională, care îmi va fi mereu în inimă, dar îmi era dor de munca zilnică la un club, așa că le-am mulțumit pentru propunere și am luat această decizie. Acum sunt unde vreau să fiu!”, a mai povestit tehnicianul.