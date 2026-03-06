Cosmin Olăroiu, erou pentru românii blocați în Dubai. Le-a oferit masă și cazare copiilor, în timpul crizei din Golf. „Familiile erau disperate”

Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a intervenit pentru a sprijini copiii și profesorii români blocați în Dubai, oferindu-le cazare și masă pe durata suspendării zborurilor din cauza tensiunilor militare din Golf.

După atacurile SUA și Israel asupra Iranului și bombardamentele ulterioare ale iranienilor asupra bazelor americane din regiune, zborurile din Dubai au fost suspendate. Printre cei afectați s-au aflat 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, care riscau să fie dați afară din hotel. Olăroiu a intervenit pentru a le asigura sprijinul necesar până la reluarea curselor.

„Vă dați seama prin ce treceau familiile lor!”

Antrenorul român a precizat că elevii și profesorii au plecat în siguranță spre România, adăugând că mai sunt și alți români în dificultate în EAU pe care încearcă să-i ajute.

„Din câte știu, au plecat spre țară. Sincer, eu nu cred că am făcut lucruri deosebite. Vă dați seama prin ce treceau familiile lor, erau disperați. Știrile sunt mult exagerate aici. Am auzit de la fiul meu, care mi-a spus că este un grup de copii cu probleme aici. Am vorbit cu consulul, care știa despre ei, mi-a spus unde sunt.

Am vorbit, am văzut despre ce e vorba și nu puteam să stau deoparte. Era inuman să fie dați afară din hotel. Ei erau în camere, li se ceruse să elibereze camerele printr-un e-mail de la o agenție. Atunci am considerat să rezolv situația.

Eu nu vreau să vorbim despre asta. Am înțeles că li s-a asigurat transportul să ajungă în Oman și sper să fie cât mai repede lângă familiile lor!”, a declarat Cosmin Olăroiu, potrivit romaniatv.net.

„Mi se pare normal să îi ajut! Mai sunt și alți români cu probleme aici!”

„Mi-a spus domnul consul că mai avem un grup de copii. Eram la antrenament, la sală. Am trimis pe cineva și le-a asigurat același lucru: cazare și masă, atât. Mi se pare normal să îi ajut. Pentru noi e liniște. Am întrebat pe cineva și mi-a spus că au interceptat nu știu câte drone.

În altă zonă se aud mai bine, dar nu sunt avariate clădiri. Toate au fost interceptate. Nu e nimic grav, dar este o situație neplăcută, mai ales pentru turiști, pentru că nu ajung acasă. Pentru noi, care locuim aici, nu este pericol și nu avem de ce să ne facem griji dacă nu escaladează acest conflict.

Mai sunt și alți români cu probleme pe aici și eu, împreună cu cei de la consulat, avem toată disponibilitatea să îi ajutăm. Am vorbit și cu consulul pentru diferite cazuri care au fost pe aici, dar sunt mii de turiști italieni, englezi, adică este foarte greu!”, a mai declarat Cosmin Olăroiu.