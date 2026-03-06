search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cosmin Olăroiu, erou pentru românii blocați în Dubai. Le-a oferit masă și cazare copiilor, în timpul crizei din Golf. „Familiile erau disperate”

0
0
Publicat:

Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a intervenit pentru a sprijini copiii și profesorii români blocați în Dubai, oferindu-le cazare și masă pe durata suspendării zborurilor din cauza tensiunilor militare din Golf.

Cosmin Olăroiu Foto/Facebook
Cosmin Olăroiu Foto/Facebook

După atacurile SUA și Israel asupra Iranului și bombardamentele ulterioare ale iranienilor asupra bazelor americane din regiune, zborurile din Dubai au fost suspendate. Printre cei afectați s-au aflat 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, care riscau să fie dați afară din hotel. Olăroiu a intervenit pentru a le asigura sprijinul necesar până la reluarea curselor.

„Vă dați seama prin ce treceau familiile lor!”

Antrenorul român a precizat că elevii și profesorii au plecat în siguranță spre România, adăugând că mai sunt și alți români în dificultate în EAU pe care încearcă să-i ajute.

„Din câte știu, au plecat spre țară. Sincer, eu nu cred că am făcut lucruri deosebite. Vă dați seama prin ce treceau familiile lor, erau disperați. Știrile sunt mult exagerate aici. Am auzit de la fiul meu, care mi-a spus că este un grup de copii cu probleme aici. Am vorbit cu consulul, care știa despre ei, mi-a spus unde sunt.

Am vorbit, am văzut despre ce e vorba și nu puteam să stau deoparte. Era inuman să fie dați afară din hotel. Ei erau în camere, li se ceruse să elibereze camerele printr-un e-mail de la o agenție. Atunci am considerat să rezolv situația.

Eu nu vreau să vorbim despre asta. Am înțeles că li s-a asigurat transportul să ajungă în Oman și sper să fie cât mai repede lângă familiile lor!, a declarat Cosmin Olăroiu, potrivit romaniatv.net.

„Mi se pare normal să îi ajut! Mai sunt și alți români cu probleme aici!”

„Mi-a spus domnul consul că mai avem un grup de copii. Eram la antrenament, la sală. Am trimis pe cineva și le-a asigurat același lucru: cazare și masă, atât. Mi se pare normal să îi ajut. Pentru noi e liniște. Am întrebat pe cineva și mi-a spus că au interceptat nu știu câte drone.

În altă zonă se aud mai bine, dar nu sunt avariate clădiri. Toate au fost interceptate. Nu e nimic grav, dar este o situație neplăcută, mai ales pentru turiști, pentru că nu ajung acasă. Pentru noi, care locuim aici, nu este pericol și nu avem de ce să ne facem griji dacă nu escaladează acest conflict.

Mai sunt și alți români cu probleme pe aici și eu, împreună cu cei de la consulat, avem toată disponibilitatea să îi ajutăm. Am vorbit și cu consulul pentru diferite cazuri care au fost pe aici, dar sunt mii de turiști italieni, englezi, adică este foarte greu!, a mai declarat Cosmin Olăroiu.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua a șaptea. Israelul și Iranul anunță simultan intrarea într-o nouă etapă a conflictului armat
stirileprotv.ro
image
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
observatornews.ro
image
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, stingheră la întâlnirea din Varşovia! Gestul făcut imediat de prima doamnă a Poloniei, imaginile fac furori
playtech.ro
image
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi Becali noi nu ne dorim un tătuc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
A șaptea zi de război in Orientul Mijlociu. Israelul și Iranul anunță o nouă etapă conflictului. Atacuri în forță, inclusiv în Liban, împotriva Hezbollah
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Zodia care va avea noroc triplu la bani, carieră și în iubire, din aprilie. Ce nativ va avea parte de tot ce a visat vreodată
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal