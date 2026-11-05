Cosmin Olăroiu, forță în Asia! Românul a calificat-o pe Al-Jazira în optimile Ligii Campionilor 2 și a urcat pe primul loc în grupă

Cosmin Olăroiu și-a asigurat prezența în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor Asiei 2, după ce Al-Jazira a câștigat fără emoții duelul disputat în deplasare cu Al-Muharraq.

Cosmin Olăroiu Foto: Facebook @Al-Jazira Club

Formația din Emiratele Arabe Unite s-a impus cu 3-0 în Bahrain și și-a garantat calificarea în optimile de finală, cu două etape înainte de încheierea grupelor.

Succesul a fost construit după pauză

Vinicius Mello a deblocat tabela în minutul 63, iar Bruno a dublat avantajul oaspeților la scurt timp, în minutul 69. Rezultatul final a fost stabilit în prelungiri de Igor Serrote, care a înscris în minutul 90+4, după pasa lui Felicio Milson. Victoria obținută miercuri, 4 noiembrie, confirmă forma bună a echipei pregătite de tehnicianul român și îi permite acesteia să privească fără presiune ultimele jocuri din faza grupelor.

Al-Jazira, lider în grupă și calificată în optimi

Formația pregătită de Olăroiu a ajuns la 10 puncte și conduce clasamentul grupei B. Arkadag, din Turkmenistan, ocupă locul secund, cu șapte puncte. Al-Muharraq a rămas cu trei puncte, iar iranienii de la Gol Gohar au acumulat doar două. Calificată deja în faza eliminatorie, Al-Jazira se pregătește acum pentru următoarea confruntare, în care va primi vizita celor de la Gol Gohar.

Pentru antrenorul român, calificarea reprezintă încă o oportunitate de a lupta pentru un trofeu continental. Olăroiu cunoaște deja gustul unei asemenea performanțe, după ce a cucerit Liga Campionilor Asiei 2 în sezonul 2024/25, alături de Al-Sharjah. Atunci, formația sa a învins-o în finală pe Lion City Sailors, din Singapore, cu 2-1, și a devenit prima echipă din Emiratele Arabe Unite care a câștigat competiția, potrivit GSP.