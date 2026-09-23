Părinții singuri ar putea avea trei zile în plus de concediu pe an. Proiectul mai trebuie să treacă de deputați

Părinții din familiile monoparentale ar putea primi trei zile suplimentare de concediu de odihnă pe an, dacă proiectul adoptat de Senat va trece și de Camera Deputaților.

Mama și copilul Foto: Shutterstock

Părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Dacă va fi aprobat și de Camera Deputaților, părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de 23 de zile de concediu de odihnă pe an, față de minimum 20 de zile, cât prevede în prezent legislația.

Măsura îi vizează pe părinții care își cresc singuri copiii, iar scopul acesteia este acordarea unui număr suplimentar de zile libere pentru această categorie de salariați, screi Mediafax.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în 2025, în România existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii. În aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copiii este mama.

Inițiatorii proiectului spun că părinții din familiile monoparentale au responsabilități în plus, fiindcă trebuie să asigure singuri atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei.

Potrivit proiectului, acordarea celor trei zile suplimentare de concediu ar reprezenta o măsură de sprijin pentru toți acești părinți, prin care ar beneficia de mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și ar putea, totodată, să se ocupe de responsabilitățile familiale.

Proiectul mai trebuie votat de Camera Deputaților

Adoptarea proiectului de către Senat nu înseamnă că măsura a intrat deja în vigoare. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.

Doar după parcurgerea etapelor parlamentare și promulgarea legii de către președintele României, dacă proiectul va fi adoptat în forma necesară, prevederile ar putea deveni aplicabile.

În forma propusă, părinții din familiile monoparentale ar urma să primească trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an, peste numărul minim de 20 de zile prevăzut de legislația muncii.