Răzvan Lucescu, discurs de mare antrenor la Al-Sadd, după eșecul dur din Liga Campionilor Asiei

Răzvan Lucescu a început cu stângul aventura europeană la Al-Sadd. Formația din Qatar a pierdut cu 0-3 pe terenul lui Esteghlal, în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei.

Răzvan Lucescu Foto: Facebook

Gazdele au rezolvat rapid partida. Asani a deschis scorul în minutul 9, Saharkhizan a făcut 2-0 imediat după pauză, iar Gholizadeh a stabilit rezultatul final în prelungiri. Al-Sadd a avut șansa de a reveni în joc, însă golul înscris de Robert Firmino în minutul 57 a fost anulat de VAR pentru henț.

Echipa pregătită de Lucescu își propune să câștige competiția, astfel că înfrângerea de la debut reprezintă o lovitură importantă. Românul speră însă ca eșecul să fie doar un accident, mai ales că următorul adversar va fi Al-Hilal, pe 13 octombrie, formație pe care a antrenat-o în trecut.

Înaintea înfrângerii cu Esteghlal, Răzvan Lucescu avusese un start perfect pe banca echipei. Antrenorul român câștigase primele patru meciuri de campionat: 3-1 cu Al-Ahli Soha, 6-2 cu Qatar SC, 4-1 cu Al-Gharafa și 6-3 cu Al-Sailiya. Totodată, Al-Sadd a trecut de Al-Gharafa, scor 2-1, în semifinalele Qatar Cup. Al-Sadd are în palmares două trofee în Liga Campionilor Asiei, cucerite în 1989 și 2011, iar obiectivul formației din Qatar este să repete performanța.

Salariu de milioane pentru Lucescu

Potrivit presei din Golf, tehnicianul român ar încasa la Al-Sadd un salariu anual de aproximativ 3,5 milioane de euro net. Veniturile sale ar putea ajunge la 4 milioane de euro în cazul în care sunt îndeplinite anumite obiective de performanță. Lucescu are peste două decenii de experiență ca antrenor și a pregătit, printre altele, FC Brașov, Rapid, naționala României, El-Jaish, Petrolul, PAOK Salonic și Al-Hilal, înainte de a ajunge la Al-Sadd.

„E un dezastru pentru orgoliul nostru. Dar trebuie să ne revenim!”

Răzvan Lucescu a avut un discurs mobilizator în vestiar după eșecul categoric suferit de Al-Sadd, 0-3 cu Esteghlal, în Liga Campionilor Asiei. Momentul a fost filmat și publicat ulterior în presa din Golf. Antrenorul român le-a transmis jucătorilor să nu trateze înfrângerea ca pe o tragedie, ci ca pe o lecție din care trebuie să învețe.

„Pot să vă zic multe lucruri acum, după ce am pierdut. Cu toții am pierdut acest meci. Ăsta e fotbalul, nu câștigi toate meciurile. Dar nu vreau ca nimeni să plece de aici, de parcă s-a întâmplat un dezastru. E un dezastru pentru orgoliul nostru. Dar trebuie să ne revenim! Urmează campionatul și apoi Liga Campionilor din nou. Ăsta a fost un meci. Un meci! Din care trebuie să învățați, ca să devenim mai buni în Champions League. Și mergeți să luptați, ca să câștigați meciul următor. Ne vom lupta, ca să câștigăm meciul următor. Atât de simplu e! Vrem să ținem lucrurile sub control, vrem să reacționăm (n.r. – la acest rezultat)!”, a transmis Lucescu în fața echipei.