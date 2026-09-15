 Răzvan Lucescu, discurs de mare antrenor la Al-Sadd, după eșecul dur din Liga Campionilor Asiei | adevarul.ro
search
Marți, 15 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Răzvan Lucescu, discurs de mare antrenor la Al-Sadd, după eșecul dur din Liga Campionilor Asiei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Răzvan Lucescu a început cu stângul aventura europeană la Al-Sadd. Formația din Qatar a pierdut cu 0-3 pe terenul lui Esteghlal, în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei.

Răzvan Lucescu
Răzvan Lucescu Foto: Facebook

Gazdele au rezolvat rapid partida. Asani a deschis scorul în minutul 9, Saharkhizan a făcut 2-0 imediat după pauză, iar Gholizadeh a stabilit rezultatul final în prelungiri. Al-Sadd a avut șansa de a reveni în joc, însă golul înscris de Robert Firmino în minutul 57 a fost anulat de VAR pentru henț.

Echipa pregătită de Lucescu își propune să câștige competiția, astfel că înfrângerea de la debut reprezintă o lovitură importantă. Românul speră însă ca eșecul să fie doar un accident, mai ales că următorul adversar va fi Al-Hilal, pe 13 octombrie, formație pe care a antrenat-o în trecut.

Înaintea înfrângerii cu Esteghlal, Răzvan Lucescu avusese un start perfect pe banca echipei. Antrenorul român câștigase primele patru meciuri de campionat: 3-1 cu Al-Ahli Soha, 6-2 cu Qatar SC, 4-1 cu Al-Gharafa și 6-3 cu Al-Sailiya. Totodată, Al-Sadd a trecut de Al-Gharafa, scor 2-1, în semifinalele Qatar Cup. Al-Sadd are în palmares două trofee în Liga Campionilor Asiei, cucerite în 1989 și 2011, iar obiectivul formației din Qatar este să repete performanța.

Salariu de milioane pentru Lucescu

Potrivit presei din Golf, tehnicianul român ar încasa la Al-Sadd un salariu anual de aproximativ 3,5 milioane de euro net. Veniturile sale ar putea ajunge la 4 milioane de euro în cazul în care sunt îndeplinite anumite obiective de performanță. Lucescu are peste două decenii de experiență ca antrenor și a pregătit, printre altele, FC Brașov, Rapid, naționala României, El-Jaish, Petrolul, PAOK Salonic și Al-Hilal, înainte de a ajunge la Al-Sadd.

„E un dezastru pentru orgoliul nostru. Dar trebuie să ne revenim!”

Răzvan Lucescu a avut un discurs mobilizator în vestiar după eșecul categoric suferit de Al-Sadd, 0-3 cu Esteghlal, în Liga Campionilor Asiei. Momentul a fost filmat și publicat ulterior în presa din Golf. Antrenorul român le-a transmis jucătorilor să nu trateze înfrângerea ca pe o tragedie, ci ca pe o lecție din care trebuie să învețe.

„Pot să vă zic multe lucruri acum, după ce am pierdut. Cu toții am pierdut acest meci. Ăsta e fotbalul, nu câștigi toate meciurile. Dar nu vreau ca nimeni să plece de aici, de parcă s-a întâmplat un dezastru. E un dezastru pentru orgoliul nostru. Dar trebuie să ne revenim! Urmează campionatul și apoi Liga Campionilor din nou. Ăsta a fost un meci. Un meci! Din care trebuie să învățați, ca să devenim mai buni în Champions League. Și mergeți să luptați, ca să câștigați meciul următor. Ne vom lupta, ca să câștigăm meciul următor. Atât de simplu e! Vrem să ținem lucrurile sub control, vrem să reacționăm (n.r. – la acest rezultat)!”, a transmis Lucescu în fața echipei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO ia în calcul activarea Articolului 5, dar se teme de reacția Rusiei. Înalt oficial: „Am avut noroc până acum”
digi24.ro
image
Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o
stirileprotv.ro
image
Fermierii protestează în fața Guvernului, dar refuză să intre în perimetrul pregătit de jandarmi: ”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”
gandul.ro
image
Căldura mai rămâne în România! Unde vor urca temperaturile peste normal în următoarele săptămâni
mediafax.ro
image
Primele impresii după debutul lui Denis Drăguș la FCSB! ”La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat”
fanatik.ro
image
Președintele Dan nu se grăbește să numească ambasadori noi la post pentru că durata de patru ani a unei misiuni ar reprezinta o cutumă, nu un termen legal. Legea îl contrazice
libertatea.ro
image
„Complet încercuiți”. Rușii suferă o înfrângere majoră în Donbas, unde au pierdut 240 km pătrați de teren și au fost înconjurați
digi24.ro
image
Revolta campioanelor olimpice împotriva actriței Sydney Sweeney: „Urăsc din tot sufletul ce a făcut”
gsp.ro
image
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Nick Rădoi a venit de urgență în România să participe la priveghiul Mădălinei Apostol! Unde va fi depus trupul neînsuflețit al acesteia? „Am crezut că e bine”
click.ro
image
"Jignitor de ieftine". Toată planeta cumpără panouri solare din China, dar revoluția energiei individuale nu este bine văzută de toți
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
observatornews.ro
image
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
cancan.ro
image
Ciolacu a luat 1.600.000.000 lei din fondul de rezervă ca să crească pensiile. Ciucă a procedat la fel
newsweek.ro
image
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
prosport.ro
image
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp
playtech.ro
image
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
digisport.ro
image
FCSB reușește primul punct în patru etape. Urmează un meci crucial cu Craiova
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dantes Nicolae Bratu, noul șef vechi al Inspecției Muncii, prins cu mașina burdușită de plocoane! Adjuncții de la ITM-urile din țară i-au adus cadouri direct la portbagaj | Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Dezastru vestimentar pe covorul roșu de la Emmy 2026. Shailene Woodley și Lisa Ann Walter, pe lista celor mai prost îmbrăcate
click.ro
image
Val de concedieri la o companie uriașă. Angajații au primit la 6 dimineața e-mailul care le-a schimbat viața: „Este ultima dumneavoastră zi de lucru”
click.ro
image
Nick Rădoi a venit de urgență în România să participe la priveghiul Mădălinei Apostol! Unde va fi depus trupul neînsuflețit al acesteia? „Am crezut că e bine”
click.ro
Agnès Sorel foto profimedia 0147807252 jpg
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!
okmagazine.ro
Cei trei mușchetari foto profimedia 0536821524 jpg
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților
okmagazine.ro
Tezaurul de la Corbridge (Marea Britanie), descoperit în 1911
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America
image
Dezastru vestimentar pe covorul roșu de la Emmy 2026. Shailene Woodley și Lisa Ann Walter, pe lista celor mai prost îmbrăcate

OK! Magazine

image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților