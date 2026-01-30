Își mai găsește Nicolae Stanciu locul la națională, sau nu? Mircea Lucescu, anunț după mutarea tricolorului în China. „Am vorbit cu el”

Nicolae Stanciu a revenit în China, după o jumătate de sezon petrecut la Genoa, semnând cu Dalian Yingbo. Transferul marchează a doua experiență a mijlocașului în fotbalul asiatic, după perioada petrecută la Wuhan Three Towns, în sezonul 2022-2023.

Deși nu a fost prezent la ultimele meciuri ale naționalei României, Stanciu rămâne în planurile selecționerului Mircea Lucescu. Antrenorul a discutat cu jucătorul după mutarea în prima ligă din China și l-a asigurat că va fi luat în calcule pentru barajul cu Turcia.

„Am vorbit cu Nicolae Stanciu. Este în regulă, este bine că merge să joace meci de meci. Este bine pentru familia lui și orice transfer de genul acesta îl poate ajuta foarte mult în terenul de joc. Va avea în primul rând mulțumirea faptului că joacă, dar și mulțumirea unui contract pe care îl merită cu prisosință.

Cu siguranță că va veni la echipa națională. Nu se pune problema să nu fie chemat. Este important să joace, să fie meci de meci. Nu sunt probleme, cred eu. Va face pregătire acolo și va avea suficient timp!”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

Ultima dată când Stanciu a fost convocat la echipa națională a fost în septembrie 2025.