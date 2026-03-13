Nicolae Stanciu, bătut măr de echipa pe care a făcut-o campioană. Fostul căpitan al naționalei a marcat un gol

Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost integralist astăzi, în meciul Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo, scor 4-1, din etapa a doua a primei divizii din China. Fostul căpitan al naționalei României a marcat golul oaspeților, în minutul 45+7, când a transformat un penalty.

Dalian Yingbo are doar eșecuri în cele două etape de campionat pe care le-a parcurs. În prima rundă, echipa lui a cedat tot la scor, 3-5 cu Shanghai Shenhua, și tot în deplasare.

În ciuda rezultatelor negative, formația lui Stanciu nu este în coada clasamentului, întrucât opt echipe au punctaj negativ! Dalian ocupă poziția a 7-a!

La Dalian, Stanciu îl are coleg de echipă pe atacantul elvețian Cephas Malele (32 de ani), fost, printre altele, la FC Argeș și la CFR Cluj.

Nicolae Stanciu a mai jucat în China

În sezonul 2022/2023, Stanciu a câștigat titlul tocmai cu Wuhan Three Towns, gruparea căreia i-a dat gol astăzi. A plecat la arabi, evoluând două sezoane pentru Damac, apoi a avut un scurt periplu prin Serie A, la Genoa.

Nicolae Stanciu, evaluat de site-urile de specialitate la 2.000.000 de euro, a fost scos de selecționerul Mircea Lucescu din circuitul echipei naționalei, având șanse reduse să fie convocat pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie.

Jucătorul și-a pierdut banderola de căpitan în favoarea lui Ianis Hagi, iar postul lui de la mijlocul terenului a fost luat de Vlad Dragomir, care este căpitan de echipă la Pafos, campioana Ciprului.