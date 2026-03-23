Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Dat la spate de selecționer, Nicolae Stanciu își caută locul de titular la națională. Fostul căpitan, pregătit și de eșec contra Turciei

Fotbalistul Nicolae Stanciu (32 de ani), legitimat la formația chineză Dalian Yingbo, a declarat, luni, că a trecut mult timp de când echipa națională a României nu a mai participat la o ediție a Cupei Mondiale (1998) și a menționat că el și colegii săi își doresc o victorie în barajul cu Turcia pentru a face „o țară întreagă fericită”.

Stanciu și-a pierudt banderola la națională FOTO Sportpictures
Toată lumea se gândește la meciul cu Turcia. Nu contează dacă marchez sau nu, sau cine va începe meciul. Cred că mai important pentru noi și pentru țara noastră este să ne calificăm la Mondial indiferent cum.

Toți știm că Mondialul este maximum pentru orice jucător. Ne dorim să ajungem să jucăm acolo. Au trecut foarte, foarte mulți ani de când România nu a fost acolo. Așa că ne dorim să mergem la Cupa Mondială și să facem o țară întreagă fericită. Vom lăsa totul pe teren pentru a reuși acest lucru.

Dacă nu se va întâmpla, pentru că nimic nu e sigur în fotbal indiferent cât de bine ai juca, atunci vreau să ieșim de pe teren fără regrete și să fim mulțumiți de faptul că am făcut tot ce a depins de noi ca să câștigăm”, a afirmat Stanciu într-un interviu acordat FRF TV.

Mă bucur să fiu din nou aici, că sunt sănătos și pot să joc. A fost destul de greu la ultimele meciuri, pentru că în cariera mea am fost la națională mai tot timpul. Atmosfera este la fel ca ultima oară când am fost la lot, este bună dispoziție, toți jucătorii sunt fericiți să fie aici și să joace pentru echipa națională. În același timp, toți sunt concentrați pentru că ne așteaptă un meci important și suntem conștienți de acest lucru”, a adăugat Stanciu, aflat în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia.

Mijlocașul este de părere că oricare jucător din lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu poate face față presiunii partidei cu Turcia.

Suntem pregătiți, avem timp să îi analizăm pe adversari și să pregătim meciul. Selecționerul ne va spune ce trebuie să facem, ne va da toate detaliile despre ei. Pe majoritatea îi cunoaștem pentru că ne place să ne uităm la fotbal. Suntem 26 de jucători și oricare ar intra pe teren ar putea să facă față unui astfel de meci. Pentru noi este prima dată când suntem la un baraj de Cupă Mondială și îl vom trata ca atare. Nu ne vom gândi pe cine vom întâlni în următorul meci, ci ne axăm doar pe partida cu Turcia”, a explicat el. Stanciu și-a pierdut statutul de titular la națională în perioada de la Genoa, în care a jucat puțin. De asemenea, banderola de căpitan a trecut pe brațul lui Ianis Hagi, 27 de ani.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 9 km în București. Șoferul a crezut ca este o glumă
gandul.ro
image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care au călătorit în Africa
mediafax.ro
image
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult decât dublu!”
fanatik.ro
image
John Foreman, fost atașat militar al Marii Britanii la Moscova și Kiev: „Probabil, Putin a crezut din nou că a venit Crăciunul mai devreme”
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum poţi recupera banii împrumutaţi cunoştinţelor chiar dacă nu ai făcut contract. Sfatul avocaţilor: ai 3 ani la dispoziţie pentru demersurile legale
playtech.ro
image
Cum își face, de fapt, cruce Gigi Becali. Detaliul pe care puțini români l-au observat la patronul FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Memorabil: l-a sunat pe Cristiano Ronaldo și propunerea portughezului l-a lăsat fără cuvinte! ”Un milion de euro”
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Un copil, în vârstă de 5 ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din București. Unde se afla mama acestuia în momentul incidentului
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp, declarații despre DIVORȚ. A decis să se mute din Sebeș la țară, lângă mama sa, iar de câteva luni nu s-a mai afișat cu soțul ei în public: Niște momente mai grele
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Sorin Brotnei, distracție pe timp de zi la terasă! Akcentul, pus pe voie bună și alcool în sticle mici FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului