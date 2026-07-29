FRF și-a ales tabăra! Răzvan Burleanu, anunț nemilios în privința „vânzării” Cupei Mondiale. Gianni Infantino vrea să mituiască federațiile

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a luat poziție în disputa dintre FIFA și UEFA, provocată de noul proiect propus de Gianni Infantino.

Conflictul a izbucnit după ce FIFA a prezentat proiectul FIFA Forward Enterprise (FFE), o nouă companie care ar urma să administreze drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv ale Cupei Mondiale. Planul prevede vânzarea unui pachet de până la 20% din acțiuni către investitori privați, în timp ce FIFA susține că va păstra controlul asupra deciziilor sportive.

Potrivit FIFA, inițiativa ar urma să genereze miliarde de dolari, bani care vor fi direcționați către programe de dezvoltare pentru federațiile naționale. De cealaltă parte, UEFA și mai multe federații europene avertizează că implicarea investitorilor privați ar putea pune presiune pe extinderea competițiilor și ar transforma interesele comerciale într-o prioritate, în detrimentul fotbalului.

Planul FIFA, contestat și de FRF! Decizia anunțată de Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu a transmis că Federația Română de Fotbal respinge ferm proiectul propus de FIFA, susținând că fotbalul nu ar trebui să devină o afacere condusă de interese comerciale. Șeful FRF a reproșat forului mondial că a lansat inițiativa fără o consultare prealabilă a federațiilor naționale și a avertizat că implicarea investitorilor privați ar putea pune în pericol independența fotbalului la nivel internațional.

„FRF se opune categoric inițiativei venite din partea conducerii FIFA, așa cum a făcut-o și în urmă cu câțiva ani, când din nou acest subiect s-a aflat pe agenda publică a fotbalului internațional, fiind atunci vorba despre Softbank. Întregul proces și modul în care a fost condus acest proiect ignoră total un cadru instituțional corect și transparent de dialog cu federațiile naționale, dar și cu membrii Consiliul FIFA. Cu toții am aflat din presă despre acest subiect. Considerăm că transformarea unei competiții fundamentale într-un produs comercial destinat fondurilor de investiții reprezintă o inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului! La fel ca UEFA, FRF consideră că sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt niște active care pot fi tranzacționate, iar cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc și îl susțin din tribune, nu unor anumite interese speculative!”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF, conform fanatik.ro.

FRF nu-l mai vrea pe Infantino la președenția FIFA

Răzvan Burleanu a anunțat că FRF își suspendă, pentru moment, sprijinul pentru un nou mandat al lui Gianni Infantino la conducerea FIFA.

„Vânzarea integrală sau parțială a Cupei Mondiale către un fond de investiții reprezintă un conflict cu misiunea pe care ne-am asumat-o la nivel național sau internațional de a proteja dezvoltarea fotbalului. FIFA este o organizație stabilă din punct de vedere financiar și cu rezerve solide, prin urmare nu vedem absolut deloc oportun ca modelul de guvernanță să se schimbe în favoarea unui fond speculativ.

Fotbalul internațional are nevoie de leadership care să producă consens și unitate, și care să nu separe asociații sau confederații de fotbal. Fotbalul trebuie să rămână cel mai important vector social la nivelul comunităților noastre. Menționăm că, având în vedere acest context, FRF suspendă discuția legată de susținerea Președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat, până la noi clarificări, subiect care trebuia supus dezbaterii și aprobat în ședința Comitetului Executiv de astăzi, 29 iulie!”, a mai spus președintele FRF, conform sursei citate anterior.

Oferta lui Infantino pentru federații: 40 de milioane de dolari în schimbul susținerii

Toate cele 211 federații afiliate FIFA, printre care și Federația Română de Fotbal, trebuie să își exprime poziția până la 19 septembrie 2026 în privința proiectului propus de Gianni Infantino. Pentru ca acesta să fie aprobat, este nevoie de votul favorabil al majorității membrilor FIFA, precum și de acordul Consiliului FIFA.

În documentul transmis federațiilor, conducerea FIFA promite fonduri considerabil mai mari celor care susțin inițiativa. Potrivit scrisorii, fiecare federație ar putea încasa până la 40 de milioane de dolari începând cu 1 ianuarie 2027, iar finanțarea totală din următorii 12 ani ar putea ajunge la aproximativ 86 de milioane de dolari.

În schimb, federațiile care nu vor susține proiectul vor rămâne în actualul program FIFA Forward 4.0, prin care ar urma să primească aproximativ 30 de milioane de dolari în aceeași perioadă.

Diferența uriașă dintre cele două scenarii a provocat reacții dure. Potrivit The Telegraph, unul dintre criticii lui Gianni Infantino a catalogat oferta prezentată federațiilor drept „mită curată”, susținând că promisiunile financiare sunt menite să influențeze votul.