Craiova se ține scai de cealaltă Universitate. Lupta pentru titlu s-a redus la două echipe

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, în Bănie, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii de fotbal. Oltenii au adunat 36 de puncte, fiind la egalitate cu liderul Universitatea Cluj. Cele două par să se fi desprins și vor da bătălia finală pentru titlu. Rapid are 31 de puncte, pe locul 3, iar CFR Cluj, ocupanta locului 4, a rămas cu 30 de puncte.

Universitatea s-a impus prin golurile marcate de georgianul Anzor Mekvabișvili (56), cu un șut din drop de la 23 de metri, și de palestinianul Assad Al Hamlawi (61), cu o lovitură de cap la centrarea costaricanului Carlos Mora.

Craiovenii au mai avut ocazii de gol prin Alexandru Cicâldău (37), Mekvabișvili (41 - bară), Florin Ștefan (67, 70) și portughezul Samuel Teles (90+3).

CFR a irosit două șanse mari de gol în prima repriză, prin suedezul Alibek Aliev (27) și Andrei Cordea (44), iar Adrian Păun (85) a avut și el o oportunitate pe final.

Ștefan Baiaram a bifat meciul cu numărul 200 în Superligă, competiție în care a înscris de 39 de ori, a oferit 21 de pase decisive și a scos șase penalty-uri, potrivit site-ului LPF.

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 45 de ori, de 15 ori au câștigat oltenii, de 16 ori s-au impus clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea nu a pierdut cu CFR Cluj în acest sezon, câștigând în sezonul regulat la Cluj-Napoca, scor 3-2, și remizând în Bănie, 1-1, pentru ca în sferturile Cupei României să se impună cu 3-1, după prelungiri.

CFR a pierdut ambele partide jucate în deplasare în play-off.

Victorie pentru Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești a obținut prima sa victorie din play-out-ul Superligii de fotbal, 2-0 (1-0) cu FK Csikszereda, luni, pe teren propriu, în etapa a treia a acestei faze.

La meciul de debut al ploieștenilor în cel de-al treilea mandat a antrenorului turc Mehmet Topal, Petrolul s-a impus prin golurile marcate de Marco Dulca (43), cu un șut de la 18 metri, și de Rareș Pop (70), pe contraatac.

Gazdele au mai avut ocazii de gol prin Rafinha (2, 10, 55), prin Gheorghe Grozav (11), precum și o bară a lui Adrian Chică-Roșă (42).

Petrolul a marcat și în minutul 2, prin Yoan Roche, dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Ciucanii au avut mai multe șanse mari de gol, dar portarul Raul Bălbărău s-a opus la mingile șutate de Marto Eppel (32, 54) și de Laszlo Kleinheisler (39).

În sezonul regulat, ambele meciuri directe s-au încheiat la egalitate, 1-1.

FK Csikszereda pierduse un singur meci din precedentele opt (cinci victorii, două egaluri).