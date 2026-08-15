FC Argeș a remizat acasă cu Farul Constanța și rămâne pe primul loc în Superligă

Într-un derby al momentului disputat la Mioveni, în etapa cu numărul 5 a Superligii la fotbal, FC Argeş a terminat la egalitate cu Farul Constanţa, 1-1 (1-1). În aceeași rundă, Petrolul Ploiești s-a impus cu 2-1 la Voluntari.

Piteștenii au deschis scorul prin Robert Moldoveanu (min. 18), cu un şut de la circa 22 de metri, deviat de Victor Dican, după o lovitură liberă. Farul a egalat la scurt timp, prin Eduard Radaslavescu (min. 22), cu un şut din marginea careului.

După ce a depășit șocul primirii golului, Farul a fost echipa mai periculoasă. Iustin Doicaru (min. 8, 54) şi Radaslavescu (min. 65) au avut bune oportunități de a marcat, dar de fiecare dată portarul Cătălin Căbuz a apărat.

Lovitura de start a meciului a fost dată de Augustin Eduard, fost jucător al echipei piteştene.

FC Argeş se menține pe primul loc în clasament, fiind în această postură pentru prima dată în ultimii 29 de ani(precedentul s-a consemnat la finele etapei a 9-a din ediţia 1997/1998 a Diviziei A, potrivit site-ului LPF).

Într-un alt meci al zilei, disputat pe Stadionul „Anghel Iordănescu”. Petrolul Ploieşti a învins-o (2-1) pe nou-promovata FC Voluntari. Oaspeţii au deschis scorul prin costaricanul Alejandro Bran Flores (min. 9), dintr-un penalty acordat după faultul lui Daniel Dumbravanu asupra lui Leo Teixeira. Ilfovenii au egalat prin Mihai Alexandru Roman (min. 19), cu o lovitură de cap la un corner executat de Ion Gheorghe. Ploieştenii au marcat golul victoriei prin fundaşul elveţian Breston Malula (min. 71), cu capul, din centrarea lui Leo Teixeira.

Cele două echipe s-au întâlnit în prima ligă de fotbal a României de 11 ori. De 6 ori s-a impus gruparea din Voluntari, 3 meciuri s-au încheiat la egalitate, iar Petrolul a obţinut două victorii (prima în octombrie 2022).

Superliga

Etapa a 5-a

Vineri

Voluntari - Petrolul................1-2

FC Argeș - Farul....................1-1

Sâmbătă

Csikszereda - Sepsi.................18.30

Rapid - Dinamo......................21.30

Duminică

Oțelul - Univ. Craiova..............18.30

Corvinul - CFR Cluj.................21.30

Luni

„U” Cluj - UTA......................18.30

FCSB - FC Botoșani..................21.30

Clasament

1. FC Argeş 5 3 1 1 4-3 10

2. Petrolul Ploieşti 5 3 0 2 4-6 9

3. FCSB 4 2 2 0 6-2 8

4. Rapid Bucureşti 4 2 2 0 5-2 8

5. Farul Constanţa 5 2 2 1 9-7 8

6. Dinamo Bucureşti 4 2 1 1 10-3 7

7. Universitatea Craiova 4 2 0 2 9-6 6

8. Universitatea Cluj 3 2 0 1 4-3 6

9. Corvinul Hunedoara 4 1 2 1 4-3 5

10. Oţelul Galaţi 4 1 2 1 5-5 5

11. Sepsi OSK 4 1 2 1 2-2 5

12. FC Voluntari 5 1 1 3 4-13 4

13. CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3

14. FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3

15. UTA Arad 4 0 2 2 2-7 2

16. FK Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0