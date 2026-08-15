Conflict între suporteri, la ieșirea din stația de metrou Basarab, înainte de Rapid – Dinamo. Un bărbat a fost dus la Poliție

Un conflict a izbucnit sâmbătă, la ieșirea din stația de metrou Basarab, în timpul deplasării suporterilor oaspeți către stadion, înaintea meciului Rapid – Dinamo. Jandarmii aflați în dispozitiv au intervenit pentru aplanarea incidentului și restabilirea ordinii publice.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, conflictul a fost stins într-un timp scurt, iar suporterii și-au continuat deplasarea către stadion în condiții de siguranță.

În urma incidentului, un suporter al echipei oaspete a fost condus la sediul unei secții de poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Jandarmeria Capitalei precizează că menține dispozitivele de ordine și siguranță publică în zona stadionului, precum și pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea și descurajarea unor noi incidente.

Una dintre partidele de mare interes din prima ligă de fotbal a României este meciul Rapid - Dinamo, care se joacă sâmbătă, 15 august, la ora 21.30. Meciul va fi transmis în direct de Prima Sport și Digi Sport.