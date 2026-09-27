 Donald Trump anunță posibile negocieri cu Iranul, dar nu exclude nici reluarea atacurilor: „Încă mă gândesc la asta” | adevarul.ro
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Donald Trump anunță posibile negocieri cu Iranul, dar nu exclude nici reluarea atacurilor: „Încă mă gândesc la asta”

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump lasă deschisă posibilitatea ca Washingtonul și Teheranul să revină la discuții în zilele următoare, după mai multe mesaje contradictorii privind un posibil acord și situația din Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump oscilează între negocieri indirecte cu Iranul şi noi lovituri.
Donald Trump oscilează între negocieri indirecte cu Iranul şi noi lovituri. Foto: AFP

Duminică, 27 septembrie, Donald Trump a declarat că se așteaptă ca discuțiile cu Iranul să fie reluate săptămâna viitoare. Declarația vine la scurt timp după ce liderii de la Teheran au propus redeschiderea, pentru șapte zile, a importantei rute maritime, ofertă pe care președintele american a respins-o ulterior.

Agerpres citează un interviu acordat Axios, în care Donald Trump a spus că Iranul este interesat să ajungă la un acord, însă propunerea venită de la Teheran nu corespunde condițiilor pe care le urmărește administrația americană.

„Ei vor să încheie un acord, dar nu este acordul pe care vreau eu să-l închei”, a declarat președintele SUA pentru Axios. „Este ceea ce am fi putut accepta acum un an”, a adăugat el.

Iranul anunțase vineri că Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă timp de șapte zile, începând din momentul acceptării propunerii de către Statele Unite. Trump a respins oferta a doua zi, afirmând că liderii iranieni au venit cu această variantă pentru că „sunt pe cale să piardă lamentabil”.

Duminică, el a susținut că Teheranul și-a evaluat greșit poziția în conflict, dar că este posibil ca negocierile să fie reluate.

Posibile discuţii indirecte

Washingtonul și Teheranul ar putea relua chiar de luni, 28 septembrie, contactele indirecte, prin intermediul unor mediatori. Cele două părți au mai apelat recent la această variantă de dialog şi în marja Adunării Generale a ONU de la New York emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții indirecte cu ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

Noile contacte ar urma să fie facilitate de mediatori din Qatar, potrivit aceleiaşi surse.

În acest context, Donald Trump a fost întrebat dacă intenționează să ordone noi atacuri asupra Iranului.

 „Încă mă gândesc la asta”, a răspuns preşedintele american.

Recent Wall Street Journal a scris că liderul de la Casa Albă ia în calcul reluarea atacurilor după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie. Potrivit publicației, războiul din Orientul Mijlociu îi afectează și sprijinul public, în condițiile în care conflictul a contribuit la scumpirea carburanților.

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