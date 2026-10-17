Dennis Man, seară de uitat la PSV! Revenit în echipa de start, românul a obținut cea mai mică notă de pe teren. OUT la pauză

Dennis Man a primit șansa de a începe din primul minut pentru PSV Eindhoven, pentru prima dată în acest sezon, însă nu a reușit să profite de oportunitate.

Dennis Man, titular la PSV Foto: Profimedia

Evoluția internaționalului român în duelul cu Den Haag a fost sub așteptări, iar antrenorul Peter Bosz a decis să-l înlocuiască înaintea reprizei secunde.

După un sezon precedent în care avusese prestații apreciate în tricoul campioanei Olandei, Man nu a găsit soluțiile necesare pentru a influența jocul. În primele 45 de minute, românul a avut doar 24 de atingeri ale mingii și a expediat un singur șut, care a fost blocat de adversari.

Prestația sa a fost reflectată și de evaluarea platformei SofaScore, care i-a acordat nota 6,2, cea mai mică dintre toți fotbaliștii care au evoluat în această partidă.

La reluarea jocului, Peter Bosz l-a trimis pe teren pe Ryan Flamingo în locul românului, în încercarea de a schimba dinamica echipei. Problemele lui PSV nu s-au oprit însă aici: după ce Den Haag a restabilit egalitatea în repriza secundă, gazdele au dat lovitura decisivă în prelungiri și au obținut victoria.

De ce a picat mutarea la Lazio

Dennis Man a fost la un pas să schimbe campionatul în perioada de mercato din vară, după ce Lazio și-a manifestat interesul pentru transferul internaționalului român. Negocierile nu au ajuns însă la un rezultat, iar mutarea s-a blocat chiar în ultima zi a perioadei de transferuri.

Formația din capitala Italiei ar fi propus un milion de euro pentru împrumutul jucătorului pe durata unui sezon, alături de o clauză pentru achiziționarea definitivă. Suma prevăzută pentru transferul permanent nu a fost făcută publică, iar PSV Eindhoven nu a acceptat oferta. Lazio nu a fost singurul club italian interesat de serviciile sale: anterior, și Atalanta analizase posibilitatea de a-l aduce pe fotbalistul român.

În prezent, Dennis Man este legat contractual de PSV Eindhoven până la 30 iunie 2029, astfel că orice eventuală plecare depinde și de un acord cu formația olandeză.