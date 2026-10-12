Ce s-a întâmplat cu Andrei Rațiu după revenirea de la națională. Fundașul nu s-a mai prezentat la antrenament cu echipa de club

Andrei Rațiu trece printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere fizic, după ce a revenit de la echipa națională a României.

Andrei Rațiu Foto: Sportpictures

Fundașul dreapta, în vârstă de 28 de ani, nu a fost disponibil pentru meciul lui Rayo Vallecano cu Athletic Bilbao și a lipsit și de la antrenamentul desfășurat duminică, 11 octombrie, la baza de pregătire Ciudad Deportiva.

Staff-ul tehnic și medicii clubului spaniol au decis să nu îl forțeze, pentru a-i permite să se recupereze. Problemele musculare nu sunt noi, Rațiu confruntându-se cu acest disconfort de câteva săptămâni. Deși a continuat să joace în ultima perioadă fără să fie refăcut complet, fundașul a hotărât, împreună cu reprezentanții clubului, să ia o pauză și să se pregătească separat până când va fi din nou apt.

„Este unul dintre acei fotbaliști atipici!”

Chiar dacă se confruntă cu probleme fizice, Andrei Rațiu rămâne un jucător apreciat în campionatul Spaniei. Viteza, forța și implicarea sa în atac l-au adus în atenția mai multor echipe importante de-a lungul timpului, printre care s-au numărat Real Madrid și Barcelona.

Jurnaliștii spanioli de la Sport.es au remarcat însă că nicio echipă de top nu a făcut până acum pasul decisiv pentru a-l transfera, achitând clauza de reziliere de 25 de milioane de euro stabilită de Rayo Vallecano. Astfel, fundașul român continuă să evolueze la formația madrilenă, în timp ce recuperarea sa fizică rămâne o prioritate.

„Andrei Rațiu este unul dintre acei fotbaliști atipici. La 28 de ani și în ciuda talentului imens demonstrat la Rayo Vallecano în ultimele sezoane, fundașul român nu a făcut încă pasul către unul dintre marile cluburi ale Europei. Numele lui Rațiu a fost asociat cu Barcelona în repetate rânduri, însă realitatea este că, până în prezent, nimeni nu a achitat clauza de reziliere pentru un fundaș cu un profil ofensiv atât de exploziv. Deși Rațiu are deja 28 de ani și impresionează prin forța sa fizică pe teren în tricoul lui Rayo Vallecano, nimeni nu a achitat încă cele 25 de milioane de euro prevăzute în clauza sa de reziliere!”, au scris jurnaliștii spanioli.