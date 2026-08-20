 De la campionii Urzică și Drăgulescu, la locurile 95 și 97 la Europene. Prăbușirea gimnasticii masculine românești | adevarul.ro
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De la campionii Urzică și Drăgulescu, la locurile 95 și 97 la Europene. Prăbușirea gimnasticii masculine românești

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Gimnastica masculină românească a ajuns într-un punct care, în urmă cu două decenii, ar fi părut greu de imaginat. România s-a prezentat la Campionatele Europene de la Zagreb cu numai doi seniori, Nicholas Țarcă și Șerban Cotîrlan, insuficienți chiar și pentru a alcătui o echipă, iar rezultatele din calificări au confirmat dimensiunea crizei prin care trece această disciplină.

Nicholas Țarcă e de mai mulți ani component al lotului național (FOTO: Profimedia)
Nicholas Țarcă e de mai mulți ani component al lotului național (FOTO: Profimedia)

Competiția masculină de seniori a început miercuri, 19 august, în Arena Zagreb, iar România a avut reprezentanți doar în concursul individual. Nicholas Țarcă a fost singurul român care a reușit să încheie toate cele șase aparate. Șerban Cotîrlan s-a accidentat la genunchi la coborârea de la paralele și a fost nevoit să abandoneze.

Cel mai bun rezultat: locul 25

Campion național la individual compus în 2025, Nicholas Țarcă a terminat pe locul 53 la individual compus la Europene, cu un total de 74,932 puncte. Pentru un sport care altădată trimitea constant gimnaști români în finalele marilor competiții, clasările pe aparate sunt și mai grăitoare.

Țarcă a fost al 95-lea la sol, după o evoluție notată cu 12,366, și a obținut cea mai bună clasare a sa la cal cu mânere: locul 25, cu 13,633 puncte. 

La inele, românul a primit 12,100 și a terminat pe locul 80, iar la paralele nota de 12,000 l-a dus pe locul 97. Nici bara fixă nu a adus o clasare mai bună: 11,600 puncte și locul 93. .

La sărituri,Nicholas Țarcă a obținut 13,233 puncte, rezultat care l-a plasat pe locul 79 între gimnaștii care au executat la acest aparat.  Așadar, cel mai bun loc al campionului României la Zagreb a fost 25 la cal cu mânere. Finalele pe aparate sunt rezervate primilor opt gimnaști din calificări, astfel că Țarcă nu a reușit să se apropie de calificarea într-o finală europeană.

Cotîrlan s-a accidentat și a abandonat

Pentru Șerban Cotîrlan, concursul s-a încheiat prematur. Românul a apucat să evolueze la două aparate.

La sărituri a primit 13,200 puncte și a ocupat locul 83. Ulterior, la paralele, a obținut numai 10,900 puncte, locul 115 din 122 de gimnaști clasați. La coborârea de la paralele, Cotîrlan a suferit o accidentare la nivelul articulației genunchiului și nu a mai putut continua concursul la celelalte patru aparate, potrivit Federației Române de Gimnastică. 

De la medalii olimpice la imposibilitatea de a forma o echipă

Dincolo de clasările individuale, poate cea mai dură imagine a situației actuale este alta: România nu a avut suficienți seniori la Zagreb pentru a participa în concursul pe echipe.

La Europenele din Croația, țara care i-a dat gimnasticii masculine campioni precum Marius Urzică și Marian Drăgulescu a ajuns să fie reprezentată de doar doi sportivi la seniori. Iar unul dintre ei a fost scos din concurs de o accidentare.

Nicholas Țarcă, în vârstă de 21 de ani, este chiar campionul național en-titre la individual compus. În octombrie 2025 câștigase titlul României cu 72,966 puncte și se impusese și la sol și cal cu mânere. La Zagreb a obținut un punctaj general chiar superior, 74,932, dar într-un concurs european mult mai puternic acesta a însemnat doar locul 53.

Rezultatele celor doi sportivi trebuie privite și prin prisma accidentării lui Cotîrlan, iar responsabilitatea pentru situația actuală nu poate fi pusă exclusiv pe umerii unor gimnaști foarte tineri. Problema mult mai mare este că România a ajuns la un Campionat European masculin fără să poată alinia măcar o echipă, iar singurul sportiv care a încheiat concursul nu a intrat între primii 24 la niciun aparat. Mai mult, nici Țarcă, nici Cotîrlan, nu sunt formați de România, chiar dacă sunt români. Țarcă a crescut și a început gimnastica în SUA, iar Cotîrlan s-a pregătit până la începutul anului trecut la Dubai, acolo unde locuia.

După tot acest dezastru, speranța stă în juniori, care vor concura în zilele următoare. Din rândul lor s-ar putea să răsară următorul nume mare al gimnasticii românești. Și, deloc întâmplător, acesta este Urzică, Alex fiind fiul marelui Marius Urzică.

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