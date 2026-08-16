Aniela Tudor a salvat onoarea gimnasticii artistice din România

Concurând în întrecerea junioarelor, Aniela Tudor a câştigat medalia de aur în finală probei de sărituri din cadrul Campionatului European de gimnastică artistică de la Zagreb. A fost singura reprezentantă a țării noastre care s-a calificat în finalele pe aparate, la junioare şi senioare.

Aniela Tudor a fost notată cu 13,200 şi 13,566, iar cu o medie de 13,383 puncte a obţinut titlul continental. Pe podium au mai urcat rusoaica (sub steag neutru) Daria Mironova (13,166) şi franțuzoaica Lilou Marliac (13,133).

În calificări, Aniela Tudor a fost pe primul loc, cu o medie de 13,433.

Gimnasta de la Dinamo Bucureşti a fost singura reprezentantă a României în finalele Campionatului European.

Născută în 8 august 2011, la București, Aniela a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European de vară Skopje 2025, având următoarele clasări: individual compus - locul 34, sărituri - 4, paralele inegale - 61, bârnă - 36, sol - 27 și cu echipa - 5.

Tot anul trecut, sportiva stabilită la Afumați a obținut trei medalii la Top Gym Charleroi și s-a calificat în finalele de sărituri, individual compus, paralele, bârnă și sol la Campionatul Mondial de Juniori de la Manila, Filipine.

Aniela a făcut parte din proiectul „Țară, țară, vrem campioane!” coordonat de Mariana Bitang și Octavian Bellu. Ea provine dintr-o familie cu tradiție în sport, fratele său, Tudor Luca Florin, practicând lupte greco-romane de performanță sub îndrumarea antrenorului Valentin Vizante.

Echipa de junioare s-a clasat pe locul 12, iar cea de senioare pe locul 11, care i-a adus calificarea la Campionatul Mondial din această toamnă.