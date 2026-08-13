Dezastru istoric pentru gimnastica feminină românească: nicio româncă în finalele pe aparate la Europene!

Dezastru istoric pentru gimnastica feminină românească. Pentru prima dată după mai bine de cinci decenii, nici o sportivă din România nu s-a calificat în finalele pe aparate ale Campionatului European!

Se poate spune că Europenele găzduite de Zagreb au consemnat oficial falimentul gimnasticii românești. După cea masculină a intrat încă de anul trecut în anonimat, a venit rândul fetelor să-și treacă în palmares un eșec răsunător! După concursul de calificare disputat joi, la Zagreb, bilanțul e tragic: nicio sportivă din România nu va concura în finalele pe aparate! Practic, este un dezastru nemaintâlnit nici în istoria recentă nici în cea medie, petrecut chiar în „Anul Nadia”, cel în care marea noastră campioană aniversează 50 de ani de la primul 10 din istorie!

Sabrina Mânecă-Voinea a dezamăgit

Rezultatul e cu atât mai șocant cu cât echipa a avut-o ca lider pe Sabrina Mânecă-Voinea, considerată de toată lumea una dintre cele mai valoroase gimnaste ale continentului. Se pare, însă, că scandalurile în centrul cărora a fost au afectat procesul de pregătire și astfel a ajuns ca realizarea ei să fie ocuparea locului 13 în calificări la sol, aparatul favorit, adică să fie a treia rezervă la finală. Adică are șanse de 0,001% de a concura acolo. La bârnă, celălalt aparat forte al ei, a fost pe locul 23!

Dar iată notele obţinute în competiţia de calificare, în care România a fost repartizată în Subdiviziunea a 5-a. Cei care sunt apropiați de gimnastică știu foarte bine ce înseamnă acele note: evoluții medii în cel mai bun caz, dacă nu cumva majoritatea sub medie.

Sol – Daria Tănasă 12.266, Alexia Blănaru 12.366, Sabrina Mânecă-Voinea 12.966, Maria Ceplinschi 12.733;

Sărituri - Daria Tănasă 12.800, Alexia Blănaru 13.400, Sabrina Maneca-Voinea 12.766, Maria Ceplinschi 12.966;

Paralele - Ariana Cotu 12.733, Alexia Blănaru 11.566, Daria Tănasă 11.000, Maria Ceplinschi 9.700;

Bârnă - Alexia Blănaru 13.033, Daria Tănasă 12.566, Sabrina Maneca-Voinea 13.000, Maria Ceplinschi 11.433.

În concursul pe echipe, România a fost pe locul 11

La acest Campionat European se dispută și concurs pe echipe. Însumând cele mai bune 3 note la fiecare aparat, tricolorele au terminat pe locul 11, cu 151,129 puncte. Tot un dezastru, pentru că este campionat continental, nu unul mondial. Singurul câștig, dacă se poate spune așa, este că primele 13 clasate au primit dreptul de a concura la Campionatul Mondial de la Rotterdam, din toamnă.

Revenite la Europene, reprezentantele Rusiei au dominat întrecerile. Angelina Melnikova (55,932) şi Anna Kalmykova (54,632), care au concurat sub steagul neutru, au ocupat primele două locuri ale concursului de individual compus, bronzul revenind Elenei Colas (Franţa, 13,266). Cea mai bună clasare la individual-compus pentru România a fost a Alexiei Blănaru, locul 21, cu 50,365 puncte. Clasamentul s-a făcut direct după disputarea calificările, nemaidisputându-se și o finală separate de invididual compus, ca pe vremuri.