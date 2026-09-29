Radu Miruță explică de ce a venit cu trei generali la audierea din Parlament: „La Apărare, prezența militară în comisii este una uzuală”

Ministrul propus pentru Apărare, Radu Miruță, a explicat marți de ce a fost însoțit de trei generali la audierea sa în comisiile parlamentare. El susține că prezența reprezentanților Ministerului Apărării la astfel de ședințe este o practică obișnuită și că militarii veniți alături de el aveau atribuții tehnice în domenii precum înzestrarea, finanțele și resursele umane.

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Reacția lui Miruță vine după ce participarea celor trei generali la audierea de luni a provocat controverse. Ministrul propus a publicat pe Facebook exemple de foști miniștri ai Apărării care, la rândul lor, ar fi fost însoțiți la audieri de cadre militare.

„De ce au venit militari la audiere? Răspunsul e simplu: de obicei”, a scris Radu Miruță.

Potrivit acestuia, prezența militarilor la audierea sa nu a fost diferită de cea din cazul unor miniștri anteriori, indiferent dacă aceștia erau propuși pentru un mandat nou sau pentru continuarea celui existent.

Miruță: „Nu au făcut nimic special pentru audierea mea”

Ministrul propus susține că reprezentanții MApN au participat la ședință în conformitate cu atribuțiile lor și cu practica instituției.

„Prezența la audieri a reprezentanților MApN, ca și în cazurile anterioare, s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale și prin raportare la atribuțiile celor trei cadre militare s-a încadrat în practica ministerului”, a afirmat Miruță.

El a explicat că la audierile miniștrilor pot participa specialiști din zona financiară, a programelor de înzestrare, a resurselor umane sau din Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului.

„Oameni tehnici din zona de finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată”, a mai transmis ministrul propus.

Miruță spune că are o relație profesională bună cu cei trei militari, dar că aceștia nu au avut un rol special în audierea sa.

„La Apărare prezența militară în comisii este una uzuală, cu caracter repetitiv și, cu toate că am o relație profesională foarte bună cu acești oameni, nu au făcut nimic special pentru audierea mea”, a scris el.

Cine sunt cei trei generali

La audierea de luni, Radu Miruță a venit însoțit de general-maior Cornel Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente, general de brigadă Adrian Ivan, locțiitor al șefului Direcției generale financiar-contabile, și general-maior Valeriu Roșu, locțiitor al șefului Direcției pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.

Ministerul Apărării a transmis, la rândul său, că prezența cadrelor militare s-a înscris în practica ministerului și că acestea au avut rolul de a oferi informații de specialitate în domeniile lor de responsabilitate.

Miruță a dat ca exemple și audierile unor foști miniștri ai Apărării, susținând că Nicolae Ciucă, Vasile Dîncu, Angel Tîlvăr, Ionuț Moșteanu și Sorin Cîmpeanu au fost, la rândul lor, însoțiți de cadre militare la audierile din Parlament.

Miruță: „E trist și periculos” să fie pusă sub semnul întrebării practica MApN

Ministrul propus a criticat reacțiile apărute după audierea sa și a susținut că prezența militarilor în Parlament nu ar trebui tratată diferit în funcție de persoana care candidează pentru funcția de ministru.

„Cumva e totuși trist și periculos ca într-o țară cu război la graniță, doar pentru că Miruță [a fost] audiat tura asta, foști miniștri ai Apărării, și ei însoțiți de militari la audierile de la vremea lor, brusc să devină mirați și chiar deranjați că oameni din Ministerul Apărării continuă să vină cu deschidere completă înspre Parlament”, a transmis el.

Prezența celor trei generali a fost însă criticată de unii parlamentari și foști militari, iar în spațiul public au apărut întrebări privind temeiul și scopul participării acestora la audiere.

Radu Miruță a primit aviz negativ

Radu Miruță a fost audiat luni în Comisiile reunite pentru apărare națională, unde a primit aviz negativ pentru funcția de ministru al Apărării. Rezultatul votului a fost de 17 voturi „pentru” și 21 „împotrivă”. Avizul comisiilor este consultativ.

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul condus de Siegfried Mureșan au loc luni și marți, iar votul de învestitură pentru noul Cabinet este programat miercuri, 30 septembrie, în plenul Parlamentului.