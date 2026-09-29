 Un software cumpărat de DNA, DIICOT și MApN, bănuit în SUA că ar avea legături ascunse cu Rusia. Cât au costat licențele | adevarul.ro
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Un software cumpărat de DNA, DIICOT și MApN, bănuit în SUA că ar avea legături ascunse cu Rusia. Cât au costat licențele

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Un software de criminalistică digitală folosit pentru extragerea și analizarea datelor de pe telefoane și calculatoare a fost cumpărat sau a avut licențele reînnoite în 2026 de DNA, DIICOT și Comandamentul Apărării Cibernetice din cadrul MApN.

Software-ul care putea extrage date din telefoane și calculatoare, cumpărat de DNA, DIICOT și MApN
Software-ul care putea extrage date din telefoane și calculatoare, cumpărat de DNA, DIICOT și MApN Foto: Pexels

Este vorba despre Oxygen Forensic Detective, produs de compania Oxygen Forensics, cu sediul oficial în SUA, pe care procurorii americani o acuză că și-ar fi ascuns proprietarii ruși și faptul că software-ul era dezvoltat și întreținut în Rusia.

Potrivit datelor din achizițiile publice, DNA a atribuit în august un contract de 63.472,50 lei fără TVA către Q-East Software pentru subscripții și suport tehnic pentru Oxygen Forensics. DIICOT a reînnoit o licență în valoare de 75.651,84 lei, valabilă din noiembrie 2026 până în noiembrie 2029, scrie romaniajournal.

La rândul său, Unitatea Militară 02499 București, identificată drept Comandamentul Apărării Cibernetice al MApN, a cumpărat în august o „soluție avansată de extragere a datelor din dispozitive mobile”, identificată în documentele achiziției drept Oxygen Forensic Detective, pentru 107.725,73 lei. În total, cele trei achiziții însumează 246.850,07 lei fără TVA.

Ce poate face programul

Oxygen Forensic Detective permite anchetatorilor să extragă și să analizeze mesaje, fotografii, contacte și alte date de pe telefoane, calculatoare și alte dispozitive ridicate în timpul investigațiilor.

Compania se prezenta drept o firmă americană independentă, cu sediul în Virginia. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, însă, aceasta era controlată printr-o companie-holding din Cipru de cinci cetățeni ruși.

Procurorii susțin că software-ul era scris și întreținut de o echipă aflată în Rusia, coordonată de Oleg Sergheevici Davydov. Davidov și directorul general al Oxygen Forensics, Lee Reiber, au fost arestați și acuzați de conspirație în vederea comiterii unei fraude electronice.

Procurorii americani susțin că cei doi au ascuns adevărata structură de proprietate a companiei și faptul că dezvoltarea software-ului avea loc în Rusia, potrivit justice.gov.

După extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei în 2022, proprietarii ruși ar fi fost eliminați din documentele publice ale companiei, dar ar fi continuat să controleze operațiunile și conturile bancare. Aceleași cinci persoane controlau și compania MKO Systems din Moscova, cunoscută anterior drept Oxygen Software, care vindea aceeași tehnologie unor instituții ruse, inclusiv FSB, Comitetul de Investigații și Ministerul rus de Interne.

Autoritățile americane au confiscat conturi bancare, 57 de domenii și site-ul oficial al companiei.

Procurorii americani precizează însă că plângerea penală nu susține că software-ul conținea cod malițios și nici că ar fi fost folosit pentru accesarea neautorizată a datelor clienților. Acuzațiile nu au fost dovedite în instanță, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Software-ul, folosit în mai multe țări europene

O investigație Politico arată că produsele Oxygen Forensics au fost cumpărate sau utilizate și de instituții de aplicare a legii din Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia.

Compania a apărut și în două proiecte europene privind probele digitale. EVIDENCE a primit peste 1,9 milioane de euro din fonduri europene în perioada 2014-2016, iar INSPECTr, finanțat cu aproximativ 7 milioane de euro prin programul Orizont 2020, a dezvoltat instrumente pentru centralizarea și analiza datelor extrase cu mai multe programe, inclusiv Oxygen Forensic Detective.

Comisia Europeană a precizat că Oxygen Forensics nu a fost membru al consorțiilor care au derulat cele două proiecte și nu a primit finanțare europeană directă.

Proiectele au început înaintea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, iar INSPECTr a continuat până în 2023.

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